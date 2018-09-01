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عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 13:38 عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة | بوليتيك
عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة
نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) ما تداولته بعض الجرائد الورقية والالكترونية بخصوص تزايد عدد حالات الإصابة بداء السل بهذه المؤسسة السجنية.

شـــوف تيفي:

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) ما تداولته بعض الجرائد الورقية والالكترونية بخصوص تزايد عدد حالات الإصابة بداء السل بهذه المؤسسة السجنية.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (السجن المحلي عين السبع 1)، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن "تزايد عدد حالات الإصابة بداء السل في السجن المحلي عكاشة" أمر لا أساس له من الصحة، حيث تم حصر عدد المصابين بهذا الداء في 10 نزلاء من أصل أزيد من 8000 نزيل بالمؤسسة السجنية المذكورة، مشيرا إلى أن هؤلاء المصابين يخضعون للعزل عن باقي النزلاء، إضافة إلى ضمان المتابعة الطبية لحالاتهم وتوفير الأدوية الخاصة بهم.

وأكدت المندوبية العامة أنها تعمل باستمرار، وبشراكة مع وزارة الصحة والجمعيات العاملة في الميدان الطبي، على تنظيم حملات دورية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية للكشف عن الأمراض المعدية (السل، السيدا، التهاب الكبد الفيروسي،...)، بالإضافة إلى حملات تحسيسية في صفوف النزلاء والموظفين على حد سواء، بهدف تحسيسهم بمخاطر هذه الأمراض داخل فضاءات مغلقة مثل المؤسسات السجنية. وأضافت أنه " على خلاف ما تداولته وسائل الإعلام هذه، فإن وزارة الصحة كانت طرفا في مختلف الحملات التشخيصية والتحسيسية، كما أنها شريكة في برامج صحية أخرى ".

وسجلت أن " وسائل الإعلام التي تعمدت نشر هذه المغالطات لم تحاول الاتصال بإدارة المؤسسة السجنية أو بالمندوبية العامة للاستقصاء حول طبيعة الوضع الصحي بالمؤسسة، مما يوضح سوء النية المبيتة من أجل استهداف القطاع السجني وباقي شركاء المندوبية العامة في مجال الرعاية الصحية".

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