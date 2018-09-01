 انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني'' بمراكش ﻿
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انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني بمراكش | بوليتيك

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل

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انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني'' بمراكش

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 13:30 انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني بمراكش | بوليتيك
انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني'' بمراكش
انطلقت اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة : الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني'' برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني .

شـــوف تيفي:

 انطلقت اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة : الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني'' برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني .

وينظم هذا اللقاء ، على مدى يومين ، من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك في إطار تنفيذ التعليميات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2018.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بحضور وازن لعدد من الوزراء والشخصيات البارزة وكذا مشاركة مكثفة للجامعات العمومية الوطنية ممثلة برؤساء الجامعات ونوابهم المكلفين بالشؤون البيداغوجية وعمداء مؤسسات الاستقطاب المفتوح ونوابهم المكلفين بالشؤون البيداغوجية والأساتذة الباحثين ورؤساء الشعب ومنسقي مسالك الاجازة الأساسية والمهنية والإداريين بهذه المؤسسات بالإضافة الى ممثلي النقابات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين .

ويندرج هذا اللقاء في إطار ورش تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي أطلقته الوزارة في انسجام تام مع توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء ، وكذا في سياق يتميز بإنجاز المجلس الأعلى للحسابات لتقريرين تقييميين هما المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح وخلصت الى ضرورة اصلاح هذه المؤسسات من أجل تجاوز الاشكالات التي تعتريها والمرتبطة أساسا بالمردودية الداخلية والحكامة والجودة وقابلية الاندماج في سوق الشغل وذلك تحضيرا لإطلاق جيل جديد من الإجازة في إطار اعادة اعتماد المسالك.

ويروم هذا اللقاء دراسة ومناقشة جميع السبل والآليات الكفيلة بتنزيل محاور خارطة الطريق التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير من أحل ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية وخاصة بسلك الإجازة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح الذي يستقطب غالبية الطلبة بالجامعات العمومية الوطنية.

كما يهدف هذا اللقاء الى بلورة منظور جديد للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح وارساء هندسة بيداغوجية جديدة لاسيما بسلك الإجازة وإعادة النظر في التخصصات والتكوينات الجامعية لما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحاجيات سوق الشغل المتجددة والمتحولة وبما ينمي علاوة على الجوانب المعرفية والأكاديمية ، الكفايات الحياتية والذاتية للطلبة باشراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في كل مراحل بلورة مسالك التكوين ، واقرار نظام ناجع ونشط للتوجيه قائم على المواكبة المبكرة ومراعاة مؤهلات وميولات الطالب لتمكينه من بناء وتحقيق مشروعه الشخصي.

ويناقش اللقاء أربعة محاور رئيسية تتمثل في ''التوجيه ومدخلات الاستقطاب المفتوح '' و''وتنويع العرض التربوي مع وضع منظور جديد للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح '' و''مراجعة الهندسة البداغوجية بسلك الإجازة'' و'' الكفايات الحياتية والذاتية ''. ، فضلا عن تنظيم مائدتين مستديرتين تناقشان مجموعة من المواضيع المحورية تتعلق بملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل ونظام اكتساب الوحدات.

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انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني بمراكش | بوليتيك

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل

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