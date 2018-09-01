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عاجل..محكمة الاستئناف تدين ولد لفشوش اللي قتل أرملة مجيد ب8 أشهر سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 12:01 عاجل..محكمة الاستئناف تدين ولد لفشوش اللي قتل أرملة مجيد ب8 أشهر سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة | حوادث و حقوق
عاجل..محكمة الاستئناف تدين ولد لفشوش اللي قتل أرملة مجيد ب8 أشهر سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة
قررت محكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، الحكم على ''ولد الفشوش'' المتورط في مصرع ''ماري مجيد'' أرملة الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس، بالسجن 8 أشهر سجنا

"شوف تيفي"

 قررت محكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، الحكم على "ولد الفشوش" المتورط في مصرع "ماري مجيد" أرملة الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس، بالسجن 8 أشهر سجنا نافذا.

 كما قررت المحكمة ذاتها التي عرفت ترافع المحامي كروط على ولد لفشوش،سحب رخصة السياقة من الشاب المعتقل لمدة سنتين.

 و كانت محكمة الاستئناف بالبيضاء، أدخلت ملف "ولد الفشوش" المتورط في مصرع "ماري مجيد" أرملة الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس، للمداولة، إلى الاستئناف بعد الحكم عليه بشهرين سجنا نافذا.

 تجدر الإشارة إلى أن "ولد الفشوش" الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة، دهس بداية شهر غشت الجاري أرملة الراحل "مجيد" بكورنيش شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في مصرعها على الفور، وقد قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بسجنه لمدة شهرين نافذين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجامعة الملكية للتنس مجيد الجلسة ولد الفشوش المحكمة

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