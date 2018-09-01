الحقاوي: قانون ''التحرش'' سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته ﻿

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن إخراج قانون العنف ضد النساء لحيز التطبيق، يعتبر ''إنجازا مهما للوزارة وللحكومة، باعتبار أنه كان تحديا واجه عراقيل

شوف تيفي

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن إخراج قانون العنف ضد النساء لحيز التطبيق، يعتبر ''إنجازا مهما للوزارة وللحكومة، باعتبار أنه كان تحديا واجه عراقيل ومقاومة، ليس فقط من الرجال، بل هناك أيضا مقاومة نسائية''، مشيرة إلى أن قانون ''التحرش'' يعتبر ''حماية قانونية لبناتكم وأخواتكم وزوجاتكم''.

وأضافت الحقاوي، في كلمة أمام الملتقى الجهوي الأول لنساء العدالة والتنمية، مساء أمس، أن الوزارة نجحت في إخراج جميع القوانين المرتبطة بالنص الدستوري، من إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذلك المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وأيضا قانون العنف ضد النساء، مردفة: ''نستطيع اليوم أن نفتخر، فهذا القانون سيحقق الحماية للنساء دون أن يرتاب ويخاف الرجال من مقتضياته''.

وأكدت الوزيرة، أن هذه القوانين جاءت متكاملة في إطار منظومة تضم أيضا قانون الاتجار بالبشر، وهو القانون الذي يمكن أيضا أن نجعله ''دليلا على رقي هذا المجتمع وحكومته، التي تريد لكل مواطنيها الأمن والأمان، وتخلصهم من العبودية الجديدة التي يعاني منها الكثير من الأطفال والرجال والنساء''، مشيرة كذلك لـ''قانون العمال المنزليين الذين يعانون من تعامل أرباب البيوت''.