 الحقاوي: قانون ''التحرش'' سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ | ثقافة و فنون

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ

عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة | حوادث و حقوق

عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة

عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة | بوليتيك

عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني بمراكش | بوليتيك

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل

عاجل..محكمة الاستئناف تدين ولد لفشوش اللي قتل أرملة مجيد ب8 أشهر سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة | حوادث و حقوق

عاجل..محكمة الاستئناف تدين ولد لفشوش اللي قتل أرملة مجيد ب8 أشهر سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة

على خطى الوزير يتيم..تسريب صورة لإيهاب أمير رفقة فتاة محجبة | ثقافة و فنون

على خطى الوزير يتيم..تسريب صورة لإيهاب أمير رفقة فتاة محجبة

هــام للمغاربة..طقس حار وزوابع رمــلية بهذه المناطق | مجتمع

هــام للمغاربة..طقس حار وزوابع رمــلية بهذه المناطق

الحقاوي: قانون التحرش سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته | بوليتيك

الحقاوي: قانون ''التحرش'' سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج الشباب لسوق الشغل | بوليتيك

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

الحقاوي: قانون ''التحرش'' سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 11:17 الحقاوي: قانون التحرش سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته | بوليتيك
الحقاوي: قانون ''التحرش'' سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته
قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن إخراج قانون العنف ضد النساء لحيز التطبيق، يعتبر ''إنجازا مهما للوزارة وللحكومة، باعتبار أنه كان تحديا واجه عراقيل

شوف تيفي

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن إخراج قانون العنف ضد النساء لحيز التطبيق، يعتبر ''إنجازا مهما للوزارة وللحكومة، باعتبار أنه كان تحديا واجه عراقيل ومقاومة، ليس فقط من الرجال، بل هناك أيضا مقاومة نسائية''، مشيرة إلى أن قانون ''التحرش'' يعتبر ''حماية قانونية لبناتكم وأخواتكم وزوجاتكم''.

وأضافت الحقاوي، في كلمة أمام الملتقى الجهوي الأول لنساء العدالة والتنمية، مساء أمس، أن الوزارة نجحت في إخراج جميع القوانين المرتبطة بالنص الدستوري، من إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذلك المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وأيضا قانون العنف ضد النساء، مردفة: ''نستطيع اليوم أن نفتخر، فهذا القانون سيحقق الحماية للنساء دون أن يرتاب ويخاف الرجال من مقتضياته''.

وأكدت الوزيرة، أن هذه القوانين جاءت متكاملة في إطار منظومة تضم أيضا قانون الاتجار بالبشر، وهو القانون الذي يمكن أيضا أن نجعله ''دليلا على رقي هذا المجتمع وحكومته، التي تريد لكل مواطنيها الأمن والأمان، وتخلصهم من العبودية الجديدة التي يعاني منها الكثير من الأطفال والرجال والنساء''، مشيرة كذلك لـ''قانون العمال المنزليين الذين يعانون من تعامل أرباب البيوت''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حكومة مجتمع التحرش الحقاوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة | بوليتيك

عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني بمراكش | بوليتيك

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني'' بمراكش

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج الشباب لسوق الشغل | بوليتيك

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج الشباب لسوق الشغل

الأمم المتحدة:مؤتمر مراكش حول الهجرة سيكلل بنجاح كبير | بوليتيك

الأمم المتحدة:مؤتمر مراكش حول الهجرة ''سيكلل بنجاح كبير''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول التصريحات حول المضاربةالتي تسببت في توقيف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

أول التصريحات حول ''المضاربة''التي تسببت في توقيف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور

معركة بالأيدي تُوقف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور | بــووز

معركة بالأيدي تُوقف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019 | قنوات أخرى

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية | خارج البلاطو

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية

﻿

آخر المستجدات

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ | ثقافة و فنون
منذ 28 دقيقة

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ

عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة | حوادث و حقوق

عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة

عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة | بوليتيك

عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني بمراكش | بوليتيك

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.