 الأمم المتحدة:مؤتمر مراكش حول الهجرة ''سيكلل بنجاح كبير'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحقاوي: قانون التحرش سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته | بوليتيك

الحقاوي: قانون ''التحرش'' سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج الشباب لسوق الشغل | بوليتيك

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج

الأمم المتحدة:مؤتمر مراكش حول الهجرة سيكلل بنجاح كبير | بوليتيك

الأمم المتحدة:مؤتمر مراكش حول الهجرة ''سيكلل بنجاح كبير''

عـــاجل:ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا | دولي

عـــاجل:ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا

مغاربة يُـــواجهون إجراءات معقدة للحصول على فيزا شينغن و السفارة الفرنسية ترد | بوليتيك

مغاربة يُـــواجهون إجراءات معقدة للحصول على فيزا ''شينغن'' و السفارة الفرنسية ترد

شاب يشنق نفسه داخل إسطبل للبهائم بإقليم شفشاون | حوادث و حقوق

شاب يشنق نفسه داخل إسطبل للبهائم بإقليم شفشاون

ساكنة أكادير متذمرة من انقطاع الماء عن منازلها بشكل مفاجئ | مجتمع

ساكنة أكادير متذمرة من انقطاع الماء عن منازلها بشكل مفاجئ

سيارة حميد العكرود رئيس جماعة الجبيلات المُقال تدهس عبد المجيد نميرة خليفة قائد الجماعة بإقليم الرحامنة | حوادث و حقوق

سيارة حميد العكرود رئيس جماعة الجبيلات المُقال تدهس "عبد المجيد نميرة" خليفة قائد الجماعة بإقليم

جو حار وأمطار بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

جو حار وأمطار بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

الأمم المتحدة:مؤتمر مراكش حول الهجرة ''سيكلل بنجاح كبير''

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 10:15 الأمم المتحدة:مؤتمر مراكش حول الهجرة سيكلل بنجاح كبير | بوليتيك
الأمم المتحدة:مؤتمر مراكش حول الهجرة ''سيكلل بنجاح كبير''
قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا ، أمس الاثنين بنيويورك إنها تتوقع أن يكلل مؤتمر مراكش، الذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة، ''بنجاح كبير'' وأن يعرف

شوف تيفي و.م.ع

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا ، أمس الاثنين بنيويورك إنها تتوقع أن يكلل مؤتمر مراكش، الذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة، ''بنجاح كبير'' وأن يعرف مشاركة وازنة من قبل الدول الأعضاء.

وقالت إسبينوزا في مؤتمر صحفي عقدته في نيويورك في ختام المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة ''سننظم مؤتمرا ناجحا للغاية بمشاركة هامة في شهر دجنبر في مراكش''.

وفي هذا الصدد ، شددت على أن العالم في أمس الحاجة إلى وثيقة مشتركة من شأنها ضمان هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة ، والتي يمكن أن تتحقق من خلال اعتماد الاتفاق العالمي بشأن الهجرة في مؤتمر مراكش في 10 و 11 دجنبر.

وشددت على أن الجمعية العامة ''ستنكب على هذه القضية وسأحرص على تعيين اثنين من الميسرين المشتركين لضمان تنفيذ الاتفاق العالمي بالفعل في أعقاب مؤتمر مراكش''.

ويهدف الميثاق العالمي حول الهجرة إلى تمكين المهاجرين، سواء الباحثين عن حياة أفضل أو الفارين من العنف والفقر، من القيام بذلك بطريقة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

وينطلق نص الميثاق من فرضية مفادها أنه لا يمكن لأي بلد التعامل بمفرده مع إشكالية الهجرة، ويؤكد على الحاجة إلى ''مقاربة عالمية لتحسين مزايا الهجرة''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مراكش الأمم المتحدة الهجرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الحقاوي: قانون التحرش سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته | بوليتيك

الحقاوي: قانون ''التحرش'' سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج الشباب لسوق الشغل | بوليتيك

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج الشباب لسوق الشغل

مغاربة يُـــواجهون إجراءات معقدة للحصول على فيزا شينغن و السفارة الفرنسية ترد | بوليتيك

مغاربة يُـــواجهون إجراءات معقدة للحصول على فيزا ''شينغن'' و السفارة الفرنسية ترد

أعضاء مجلس جماعة الجبيلات يتمكنون من إقالة الرئيس | بوليتيك

أعضاء مجلس جماعة الجبيلات يتمكنون من إقالة الرئيس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019 | قنوات أخرى
منذ 9 ساعات

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية | خارج البلاطو

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية

سيدة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء ليلا | خارج البلاطو

سيدة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء ليلا

بالفيديو..لحظة اندلاع النيران بسيارة فاخرة ببني ملال | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة اندلاع النيران بسيارة فاخرة ببني ملال

﻿

آخر المستجدات

الحقاوي: قانون التحرش سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

الحقاوي: قانون ''التحرش'' سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج الشباب لسوق الشغل | بوليتيك

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج

الأمم المتحدة:مؤتمر مراكش حول الهجرة سيكلل بنجاح كبير | بوليتيك

الأمم المتحدة:مؤتمر مراكش حول الهجرة ''سيكلل بنجاح كبير''

عـــاجل:ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا | دولي

عـــاجل:ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.