الأمم المتحدة:مؤتمر مراكش حول الهجرة ''سيكلل بنجاح كبير'' ﻿

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا ، أمس الاثنين بنيويورك إنها تتوقع أن يكلل مؤتمر مراكش، الذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة، ''بنجاح كبير'' وأن يعرف

شوف تيفي و.م.ع

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا ، أمس الاثنين بنيويورك إنها تتوقع أن يكلل مؤتمر مراكش، الذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة، ''بنجاح كبير'' وأن يعرف مشاركة وازنة من قبل الدول الأعضاء.

وقالت إسبينوزا في مؤتمر صحفي عقدته في نيويورك في ختام المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة ''سننظم مؤتمرا ناجحا للغاية بمشاركة هامة في شهر دجنبر في مراكش''.

وفي هذا الصدد ، شددت على أن العالم في أمس الحاجة إلى وثيقة مشتركة من شأنها ضمان هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة ، والتي يمكن أن تتحقق من خلال اعتماد الاتفاق العالمي بشأن الهجرة في مؤتمر مراكش في 10 و 11 دجنبر.

وشددت على أن الجمعية العامة ''ستنكب على هذه القضية وسأحرص على تعيين اثنين من الميسرين المشتركين لضمان تنفيذ الاتفاق العالمي بالفعل في أعقاب مؤتمر مراكش''.

ويهدف الميثاق العالمي حول الهجرة إلى تمكين المهاجرين، سواء الباحثين عن حياة أفضل أو الفارين من العنف والفقر، من القيام بذلك بطريقة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

وينطلق نص الميثاق من فرضية مفادها أنه لا يمكن لأي بلد التعامل بمفرده مع إشكالية الهجرة، ويؤكد على الحاجة إلى ''مقاربة عالمية لتحسين مزايا الهجرة''.