 عـــاجل:ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا ﻿
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عـــاجل:ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 09:35 عـــاجل:ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا | دولي
عـــاجل:ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا
أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا كارثة الزلزال والتسونامي في جزيرة سولاويسي ارتفع إلى 1234 قتيلا، بينما كانت الحصيلة السابقة تبلغ 844 قتيلا.

شـــوف تيفي:

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا كارثة الزلزال والتسونامي في جزيرة سولاويسي ارتفع إلى 1234 قتيلا، بينما كانت الحصيلة السابقة تبلغ 844 قتيلا.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث بوروو نوغروهو "حتى الساعة الواحدة زوالا كان عدد القتلى يبلغ 1234".

وكان زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة يوم الجمعة الماضي أعقبته أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار واجتاحت ساحل مدينة بالو الصغيرة على الساحل الغربي لسولاويسي.

ولم يتسن لرجال الإنقاذ الوصول للكثير من المناطق المتضررة حتى الآن مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى مجددا.

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