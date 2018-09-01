مغاربة يُـــواجهون إجراءات معقدة للحصول على فيزا ''شينغن'' و السفارة الفرنسية ترد ﻿

بعدما تناقت العديد من المنابر الإعلامية المغربية خبر تشديد السلطات الفرنسية إجراءات منح التأشيرة، أكدت السفارة الفرنسية في المغرب أن الأمر عار عن الصحة و أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل

شـــوف تيفي:

بعدما تناقت العديد من المنابر الإعلامية المغربية خبر تشديد السلطات الفرنسية إجراءات منح التأشيرة، أكدت السفارة الفرنسية في المغرب أن الأمر عار عن الصحة و أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل المساطر و ليس تعقيدها.

و نفت السفارة الفرنسية في المغرب ، صحة الأنباء اتي تتحدث عن مراجعة شروط منح التأشيرة بالنسبة للمغاربة الراغبين في الدخول التراب الفرنسي.

و كانت صحف مغربية قد قالت أن إجراء جديدا سيطال تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية مؤكدة أن الملفات الغير مكتملة سترفض و لن يحصل أصحابها على تأشيرة الدخول، حتى لو كانوا حصلوا سابقا على التأشيرة بملفات غير مكتملة و من المترددين على فرنسا.

و أوضحت أن السلطات الفرنسية و ضعت نظاما جديدا لدراسة طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، و شرع في تطبيقه في الجزائر على أن يعمم على باقي البلدان.

واشتكى عدد من المغاربة من الإجراءات الإدارية البطيئة في الخدمات القنصلية الفرنسية، الأمر الذي أثر على وقت الانتظار، و كثير منهم اضظروا إلى الانتظار عدة أشهر للحصول على رد، على الرغم من حصولهم على التأشيرة بشكل دوري في السابق.