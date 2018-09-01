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ساكنة أكادير متذمرة من انقطاع الماء عن منازلها بشكل مفاجئ

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 08:24 ساكنة أكادير متذمرة من انقطاع الماء عن منازلها بشكل مفاجئ | مجتمع
ساكنة أكادير متذمرة من انقطاع الماء عن منازلها بشكل مفاجئ
تعيش معظم أحياء مدينة أكادير منذ زوال أمس الإثنين بدون ماء صالح للشرب بعدما انقطع عن صنابير المنازل بشكل مفاجئ ما خلف موجة من السخط والغضب في صفوف ساكنة المدينة التي عاشت الويلات بسبب هذا الانقطاع

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعيش معظم أحياء مدينة أكادير منذ زوال أمس الإثنين بدون ماء صالح للشرب بعدما انقطع عن صنابير المنازل بشكل مفاجئ ما خلف موجة من السخط والغضب في صفوف ساكنة المدينة التي عاشت الويلات بسبب هذا الانقطاع المفاجئ .

وعبرت ساكنة أكادير عن امتعاضها الشديد جراء هذا المشكل الذي جعلهم بدون ماء يروون به عطشهم، خاصة وأن المدينة تعرف ارتفاعا في درجة الحرارة، وصب المواطنون المتضررون جام غضبهم على الوكالة المستقلة للماء والتي أوكل لها تدبير قطاع الماء بمدينة أكادير، متسائلين عن سبب عدم إبلاغهم بطرق أخرى أكثر فاعلية لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة التي تضمن لهم هذه المادة الحيوية موضحين أن أغلب المواطنين لم يطلعوا على الإعلان الذي تم نشره بالفيسبوك والذي جاء متأخرا على حد تعبير عدد منهم.

ومن جانبها أرجعت الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير هذا الإنقطاع حسب بلاغ لها توصلت به قناة "شوف تيفي"، إلى ارتفاع نسبة الأوحال بمحطة التزود بالماء بمنطقة "سيدي بوسحاب" مما صعب من مأمورية المصالح المختصة في تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية.

وأضافت الوكالة في ذات البلاغ أن هذا الأمر سينقص من صبيب تزويد زبنائها بالماء الصالح للشرب في بعض المناطق والأحياء مؤكدة أن مصالحها تبدل قصارى جهدها لإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير ساكنة بدون ماء محرمون انقطاع جفاف صنابير أحياء استياء

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