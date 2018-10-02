سيارة حميد العكرود رئيس جماعة الجبيلات المُقال تدهس "عبد المجيد نميرة" خليفة قائد الجماعة بإقليم الرحامنة ﻿

دهست سيارة حميد العكرود ذات الدفع الرباعي، ''عبد المجيد نميرة'' خليفة قائد جماعة الجبيلات بعد مغادرتها مقر الجماعة، في محاولة لهروبه من حشود كبيرة للمواطنين.

شوف تيفي:

دهست سيارة حميد العكرود ذات الدفع الرباعي، "عبد المجيد نميرة" خليفة قائد جماعة الجبيلات بعد مغادرتها مقر الجماعة، في محاولة لهروبه من حشود كبيرة للمواطنين.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أن جماهير غفيرة كانت تنتظر خروج حميد العكرود من مقر جماعة الجبيلات، التي عرفت انعقاد أشغال دورة أكتوبر، وهي تردد عبارات "ارحل ارحل" بعد الانقلاب عليه و إقالته من طرف أعضاء المجلس الجماعي لجماعة الجبيلات سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة، مراكش .

وكشف مصدرنا، أن إقالة العكرود جاءت تفعيلا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته وهو ما تم بعدما لم يعد يوالي العكـرود سوى أربعة أعضاء.

كما أوضح ذات المصدر أن احتجاجات المواطنين كانت بفعل أن الساكنة لم يروه منذ انتخابه رئيسا على الجماعة.

جدير بالذكر وكما أشارت إلى ذلك قناة "شوف تيفي"، في مقالة إخبارية سابقة، فقد عاش الرئيس "العكرود" أوقاتا عصيبة أثناء محاولته منع بدء أشغال دورة أكتوبر تفاديا لإقالته، حيث بلغ به الامر إلى الصعود فوق الطاولة والصراخ بطريقة هستيرية، قبل أن يغادرها منهزما وفي حالة عصبية بعدما تمت إقالته، و جعله يفقد أعصابه أثناء مغادرة مقر الجماعة ويدهس رجل سلطة.