جو حار وأمطار بهذه المناطق اليوم الثلاثاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل. وكالعادة، سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة فوق كل من مرتفعات الأطلسين

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل. وكالعادة، سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محتملة.

وعدا ذلك، ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية وقليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بجل ربوع البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بالسهول ومنطقة سوس وبالقرب من السواحل، وما بين 22 إلى 27 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا، ستتأرجح ما بين 18 و24 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و35 درجة بالسهول وسوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و39 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين مهدية وطرفاية وما بين بارباس والكويرة، وهادئا إلى قليل الهيجان بباقي السواحل.