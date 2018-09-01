 أعضاء مجلس جماعة الجبيلات يتمكنون من إقالة الرئيس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أعضاء مجلس جماعة الجبيلات يتمكنون من إقالة الرئيس | بوليتيك

أعضاء مجلس جماعة الجبيلات يتمكنون من إقالة الرئيس

البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة حياة | بوليتيك

البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة ''حياة''

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها | دولي

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها

رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط | بوليتيك

رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط

اعتقال شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي | دولي

اعتقال شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي

مطرب شعبي ينتحل صفة شرطي ..يحتال على الناس ويتاجر بالمخدرات بالبيضاء | ثقافة و فنون

مطرب شعبي ينتحل صفة شرطي ..يحتال على الناس ويتاجر بالمخدرات بالبيضاء

مجلس مدينة الدار البيضاء يتجه للحفاظ على نفس التسعيرة الحالية لخط الترامواي الثاني | اقتصاد

مجلس مدينة الدار البيضاء يتجه للحفاظ على نفس التسعيرة الحالية لخط الترامواي الثاني

مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر | بوليتيك

مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر

مخترعون مغاربة يتوجون بخمس ميداليات ذهبية في ملتقى للاختراع باسطنبول | مجتمع

مخترعون مغاربة يتوجون بخمس ميداليات ذهبية في ملتقى للاختراع باسطنبول

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

أعضاء مجلس جماعة الجبيلات يتمكنون من إقالة الرئيس

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 02:30 أعضاء مجلس جماعة الجبيلات يتمكنون من إقالة الرئيس | بوليتيك
أعضاء مجلس جماعة الجبيلات يتمكنون من إقالة الرئيس
تمكن أعضاء مجلس الجماعة القروية الجبيلات التابعة لبلدية سيدي بوعثمان، من إقالة محمد العكرود رئيس الجماعة بعد ترؤسه لها لعقود.

شوف تيفي

تمكن أعضاء مجلس الجماعة القروية الجبيلات التابعة لبلدية سيدي بوعثمان، من إقالة محمد العكرود رئيس الجماعة بعد ترؤسه لها لعقود.

وأفاد مصدر ''شوف تيفي'' أن الإقالة التي تمت يومه الاثنين، جاءت عقب تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي التي بموجبها يسمع لثلثي المجلس بعد انصرام ثلاث سنوات من اشتغاله إلى إمكانية إقالة الرئيس بموجب طلب يوجه إليه من طرف ثلثي المجلس.

وأضاف المصدر أن والد الرئيس حاول طيلة اليوم منع ثلثي المجلس من تصريف أعمال دورة أكتوبر.

وأوضح ذات المصدر، أن الرئيس المُقال أحضر جمهورا كبير من ساكنة الجبيلات التي ينتمي إليها وحاول بكل الوسائل عدم عقد الدورة، مستعملا العنف والتهديد وصعد فوق طاولة المجلس متوعدا بأن لا تمر الدورة'' .

كما أكد مصدرنا أن سلطات سيدي بوعثمان المكونة من باشا المدينة ورجال الدرك والقوات المساعدة، ظلت مرابطة أمام مقر الجماعة، لضمان سير أطوار الدورة في أمان.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أعضاء مجلس جماعة الجبيلات إقالة محمد عكرود

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة حياة | بوليتيك

البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة ''حياة''

رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط | بوليتيك

رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط

مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر | بوليتيك

مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر

جمعيات المجتمع المدني بأولاد تايمة تصب جام غضبها على الوزير مصطفى الخلفي | بوليتيك

جمعيات المجتمع المدني بأولاد تايمة تصب جام غضبها على الوزير مصطفى الخلفي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019 | قنوات أخرى
منذ 28 دقيقة

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية | خارج البلاطو

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية

سيدة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء ليلا | خارج البلاطو

سيدة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء ليلا

بالفيديو..لحظة اندلاع النيران بسيارة فاخرة ببني ملال | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة اندلاع النيران بسيارة فاخرة ببني ملال

﻿

آخر المستجدات

أعضاء مجلس جماعة الجبيلات يتمكنون من إقالة الرئيس | بوليتيك
منذ 2 ساعات

أعضاء مجلس جماعة الجبيلات يتمكنون من إقالة الرئيس

البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة حياة | بوليتيك

البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة ''حياة''

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها | دولي

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها

رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط | بوليتيك

رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.