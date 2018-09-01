أعضاء مجلس جماعة الجبيلات يتمكنون من إقالة الرئيس ﻿

تمكن أعضاء مجلس الجماعة القروية الجبيلات التابعة لبلدية سيدي بوعثمان، من إقالة محمد العكرود رئيس الجماعة بعد ترؤسه لها لعقود.

شوف تيفي

تمكن أعضاء مجلس الجماعة القروية الجبيلات التابعة لبلدية سيدي بوعثمان، من إقالة محمد العكرود رئيس الجماعة بعد ترؤسه لها لعقود.

وأفاد مصدر ''شوف تيفي'' أن الإقالة التي تمت يومه الاثنين، جاءت عقب تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي التي بموجبها يسمع لثلثي المجلس بعد انصرام ثلاث سنوات من اشتغاله إلى إمكانية إقالة الرئيس بموجب طلب يوجه إليه من طرف ثلثي المجلس.

وأضاف المصدر أن والد الرئيس حاول طيلة اليوم منع ثلثي المجلس من تصريف أعمال دورة أكتوبر.

وأوضح ذات المصدر، أن الرئيس المُقال أحضر جمهورا كبير من ساكنة الجبيلات التي ينتمي إليها وحاول بكل الوسائل عدم عقد الدورة، مستعملا العنف والتهديد وصعد فوق طاولة المجلس متوعدا بأن لا تمر الدورة'' .

كما أكد مصدرنا أن سلطات سيدي بوعثمان المكونة من باشا المدينة ورجال الدرك والقوات المساعدة، ظلت مرابطة أمام مقر الجماعة، لضمان سير أطوار الدورة في أمان.