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البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة ''حياة''

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 01:50 البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة حياة | بوليتيك
البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة ''حياة''
بعد مساءلات حزبية للداخلية حول مقتل الشابة ''حياة''، طالبت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام العزاوي، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة

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بعد مساءلات حزبية للداخلية حول مقتل الشابة ''حياة''، طالبت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام العزاوي، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة حول مقتل المواطنة المغربية حياة بلقاسم.

وجاء في سؤال كتابي للبرلمانية '' إن الرأي العام لم يستوعب دواعي وأسباب إطلاق النار على مواطنين مغاربة عزل مكدسين في قارب في عرض البحر، في حالة يأس وفي وضع أكثر ما يكونون في حاجة للمساعدة والإنقاذ وليس لإطلاق النار المفضي لإسقاط الضحايا والجرحى في صفوف مواطنينا''.

وأضافت العزاوي أنه ''مهما كانت الظروف باستثناء الحالات القانونية التي تستدعي ذلك للضرورة القصوى، كالتهديد بالسلاح مثلا، داعية وزير الداخلية، لتقديم توضيحات حول ظروف وملابسات هذا الحادث، وكذا الكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة في النازلة.

 

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شوف تيفي المغرب أحزاب برلمان البام لفتيت العزاوي

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