 رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط ﻿
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رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 01:42 رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط | بوليتيك
رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط
أجرى رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد، اليوم الاثنين بالرباط، محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين يقوم بزيارة للمملكة.

شوف تيفي

أجرى رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد، اليوم الاثنين بالرباط، محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين يقوم بزيارة للمملكة.

وأبرز القنصل الفخري للمغرب في فينيا ديل مار ورئيس شبكة محطات الإذاعات الجامعية بالشيلي،'' بيرتلي دافيد داخما''، في تصريح صحفي عقب هذا اللقاء، أن هذه الزيارة تشكل ''فرصة جديدة للتعاون في مجال الاتصال''.

وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بتوسيع شبكة محطات الإذاعات الجامعية بالشيلي، التي تضم 800 محطة إذاعية في أمريكا اللاتينية وجزر الكاراييب وفي أوروبا.

وأشار داخما، في هذا الصدد، إلى أهمية هذا التعاون، مسلطا الضوء على الموقع الجغرافي للمملكة وجاذبية الثقافة المغربية.

ويضم الوفد الشيلي مسؤولين عن العديد من الهيئات الممثلة لوسائل إعلام شيلية، خاصة الإذاعات.

 

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شوف تيفي المغرب رئيس المجلس الملكي الاستشاري الشؤون الصحراوية محادثات وفد الصحافيين الشيلي الرباط

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