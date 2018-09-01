 اعتقال شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة حياة | بوليتيك

البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة ''حياة''

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها | دولي

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها

رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط | بوليتيك

رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط

اعتقال شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي | دولي

اعتقال شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي

مطرب شعبي ينتحل صفة شرطي ..يحتال على الناس ويتاجر بالمخدرات بالبيضاء | ثقافة و فنون

مطرب شعبي ينتحل صفة شرطي ..يحتال على الناس ويتاجر بالمخدرات بالبيضاء

مجلس مدينة الدار البيضاء يتجه للحفاظ على نفس التسعيرة الحالية لخط الترامواي الثاني | اقتصاد

مجلس مدينة الدار البيضاء يتجه للحفاظ على نفس التسعيرة الحالية لخط الترامواي الثاني

مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر | بوليتيك

مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر

مخترعون مغاربة يتوجون بخمس ميداليات ذهبية في ملتقى للاختراع باسطنبول | مجتمع

مخترعون مغاربة يتوجون بخمس ميداليات ذهبية في ملتقى للاختراع باسطنبول

جمعيات المجتمع المدني بأولاد تايمة تصب جام غضبها على الوزير مصطفى الخلفي | بوليتيك

جمعيات المجتمع المدني بأولاد تايمة تصب جام غضبها على الوزير مصطفى الخلفي

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

اعتقال شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 01:36 اعتقال شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي | دولي
اعتقال شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي
شوف تيفي؛المغرب؛اعتقال؛ شرطي؛ السعودية؛ متدرب؛فرنسا؛ تهمة؛ الاعتداء الجنسي

شوف تيفي

تم اعتقال شرطي سعودي في الأربعينيات من عمره، حضر إلى فرنسا لمتابعة تدريب في شمال غرب فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة فندق.

وأفاد مصدر قضائي وفق ما أوردته وكالة فرانس بريس، اليوم الاثنين، أن الواقعة جرت بعد ظهر أول أمس السبت، عندما اعتدى الشرطي جنسيا على موظفة الفندق الثلاثينية في المصعد ثم في غرفته في الفندق.

وقالت النيابة العامة لمدينة سان مالو في شمال غرب فرنسا، يضيف المصدر: ''كانت الموظفة مكلفة بمرافقة الشرطي إلى غرفته، فحاول تقبيلها بالقوة وتعمد ملامستها''.

وأضافت النيابة العامة أن الموظفة الشابة تمكنت من الفرار واستدعت زميلا لها تشاجر مع الشرطي.

وأشار ذات المصدر إلى أنه كان من المقرر أن يبدأ الشرطي السعودي تدريبا الاثنين في مدرسة الشرطة في سان مالو، إلا أنه أوقف ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي.

وأكد المصدر أنه تم تحديد موعد جلسة محاكمته في الثامن من نونبر المقبل، كما سيلاحق زميل الموظفة أيضا بتهمة العنف وسيستدعى للمثول أمام القضاء في نونبر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اعتقال شرطي السعودية متدرب فرنسا تهمة الاعتداء الجنسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها | دولي

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها

كتالونيا:إغلاق طرق ومسار قطار في ذكرى الاستفتاء بشأن الانفصال عن إسبانيا | دولي

كتالونيا:إغلاق طرق ومسار قطار في ذكرى الاستفتاء بشأن الانفصال عن إسبانيا

إنا لله وإنا إليه راجعون ..وفــــاة الشيخ القحطاني صـاحب كتاب حصن مسـلم | دولي

إنا لله وإنا إليه راجعون ..وفــــاة الشيخ القحطاني صـاحب كتاب ''حصن مسـلم''

وزيرة خارجية النمسا تلقي خطابها باللغة العربية أمام الجمعية العامة وتشيد بها كـ لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة | دولي

وزيرة خارجية النمسا تلقي خطابها باللغة العربية أمام الجمعية العامة وتشيد بها كـ ''لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية | خارج البلاطو
منذ 52 دقيقة

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية

سيدة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء ليلا | خارج البلاطو

سيدة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء ليلا

بالفيديو..لحظة اندلاع النيران بسيارة فاخرة ببني ملال | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة اندلاع النيران بسيارة فاخرة ببني ملال

بالفيديو..اجتماع طارئ بين المغرب و اسبانيا بسبب الهجرة السرية | شوف الصحافة

بالفيديو..اجتماع طارئ بين المغرب و اسبانيا بسبب ''الهجرة السرية''

﻿

آخر المستجدات

البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة حياة | بوليتيك
منذ 24 دقيقة

البام يطالب لفتيت بالكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الشابة ''حياة''

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها | دولي

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها

رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط | بوليتيك

رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يجري محادثات مع وفد من الصحافيين الشيليين بالرباط

اعتقال شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي | دولي

اعتقال شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.