اعتقال شرطي سعودي متدرب في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي ﻿

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تم اعتقال شرطي سعودي في الأربعينيات من عمره، حضر إلى فرنسا لمتابعة تدريب في شمال غرب فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة فندق.

وأفاد مصدر قضائي وفق ما أوردته وكالة فرانس بريس، اليوم الاثنين، أن الواقعة جرت بعد ظهر أول أمس السبت، عندما اعتدى الشرطي جنسيا على موظفة الفندق الثلاثينية في المصعد ثم في غرفته في الفندق.

وقالت النيابة العامة لمدينة سان مالو في شمال غرب فرنسا، يضيف المصدر: ''كانت الموظفة مكلفة بمرافقة الشرطي إلى غرفته، فحاول تقبيلها بالقوة وتعمد ملامستها''.

وأضافت النيابة العامة أن الموظفة الشابة تمكنت من الفرار واستدعت زميلا لها تشاجر مع الشرطي.

وأشار ذات المصدر إلى أنه كان من المقرر أن يبدأ الشرطي السعودي تدريبا الاثنين في مدرسة الشرطة في سان مالو، إلا أنه أوقف ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي.

وأكد المصدر أنه تم تحديد موعد جلسة محاكمته في الثامن من نونبر المقبل، كما سيلاحق زميل الموظفة أيضا بتهمة العنف وسيستدعى للمثول أمام القضاء في نونبر.