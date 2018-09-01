مطرب شعبي ينتحل صفة شرطي ..يحتال على الناس ويتاجر بالمخدرات بالبيضاء ﻿

ألقي القبض على مطرب شعبي معروف بإسم ''كريم.ص'' في مدينة الدار البيضاء، بعدما ثَبُت أنه يتاجر بالمخدرات وينتحل صفة شرطي لإخافة المواطنين والاحتيال عليهم.

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ألقي القبض على مطرب شعبي معروف بإسم ''كريم.ص'' في مدينة الدار البيضاء، بعدما ثَبُت أنه يتاجر بالمخدرات وينتحل صفة شرطي لإخافة المواطنين والاحتيال عليهم.

وبدأ التحقيق مع المطرب الشعبي وفق مصادر إعلامية، بعدما تقدّم مواطن بشكوى تفيد بتعرّضه للاعتقال التعسفي من قبل رجل يدعي بأنه شرطي كان برفقته مسؤول أمني.

وأضافت المصادر أن التحريات أظهرت أن المتهم يُلقب بـ''كريم البوليسي'' وتمّ العثور على أصفاد في منزله يستخدمها للاحتيال.

كما أكدت المصادر أن المتهم، اعترف بعد التحقيق معه، بأنه صديق مقرّب من عميد شرطة في منطقة الرحمة، وأنه يدير مقهى للتغطية على عمله ببيع المخدرات.