مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر ﻿

عقد مجلس جهة الداخلة ــ وادي الذهب، بمقره صباح اليوم الإثنين، دورته العادية لشهر أكتوبر.

شــوف تيفي: الداخلة

عقد مجلس جهة الداخلة ــ وادي الذهب، بمقره صباح اليوم الإثنين، دورته العادية لشهر أكتوبر.

وحضر أشغال هذه الدورة عامل إقليم أوسرد ''عبد الرحمان الجواهر'' نيابة عن والي الجهة، ورئيس مجلس الجهة ''الخطاط ينجا''، وأعضاء أغلبية المجلس، و أعضاء المعارضة.

وتمت المناقشة والمصادقة خلال أطوار هذه الدورة، على سبع نقاطا مدرجة في جدول أعمال الدورة، بعض منها بالإجماع.

وأجّل مجلس الجهة باقي أطوار الدورة، إلى يوم 11 أكتوبر، من أجل المناقشة والمصادقة على باقي النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية.