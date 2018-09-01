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مخترعون مغاربة يتوجون بخمس ميداليات ذهبية في ملتقى للاختراع باسطنبول

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 01:06 مخترعون مغاربة يتوجون بخمس ميداليات ذهبية في ملتقى للاختراع باسطنبول | مجتمع
مخترعون مغاربة يتوجون بخمس ميداليات ذهبية في ملتقى للاختراع باسطنبول
توج المغرب، ممثلا بمختبري ''سمارت لاب'' و''إل بي إر إي''، التابعين لمجموعة المدرسة المغربية لعلوم المهندس، بخمس ميداليات دولية وجائزتين خاصتين في ملتقى إسطنبول الدولي للاختراعات في نسخته الثامنة عشر

شوف تيفي

توج المغرب، ممثلا بمختبري ''سمارت لاب'' و''إل بي إر إي''، التابعين لمجموعة المدرسة المغربية لعلوم المهندس، بخمس ميداليات دولية وجائزتين خاصتين في ملتقى إسطنبول الدولي للاختراعات في نسخته الثامنة عشر والتي اختتمت فعالياتها أمس الأحد بإسطنبول.

وأحرزت المدرسة المغربية لعلوم المهندس، على ميدالية فضية وجائزة خاصة من مكتب الملكية الصناعية لجمهورية مقدونيا، عن اختراعها المتمثل في نظام إدارة المرور في حالات الطوارئ.

كما توج اختراع البوابة متعددة الاختصاصات للاتصالات الصناعية في سياق المصانع المستقبلية، بالميدالية الفضية في فئة إنترنت الأشياء والأنظمة المضمنة.

أيضا فاز المخترعون المغاربة بثلاث ميداليات برونزية، عن مشاريع وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر أو المياه المالحة من حرارة غازات العادم من محرك الاحتراق الداخلي.

وبنفس الميدالية، توج اختراع ''سمارت بارك'' الذي يهدف إلى إدارة ذكية وصديقة للبيئة لمواقف السيارات، وهو حل جديد لوقوف السيارات، مصنوع بالكامل بالمغرب، حيث يعمل على توجيه السائقين في الوقت الفعلي إلى أقرب مواقف سيارات مجانية، مما يوفر لهم الوقت والوقود.

ونال الميدالية ذاتها، اختراع نظام المراقبة والتحكم في حركة المرور، وهو نظام إدارة ذكية للمراقبة والتحليل الذكيين في الوقت الحقيقي لازدحام حركة المرور في المدن.

ومنح ملتقى إسطنبول الدولي للاختراعات في نسخته الثامنة عشر، جائزة خاصة ثانية لصفاء السعداوين، الأستاذة في البحوث وعضو في مختبر ''إل بي إر إي'' عن جهودها المبذولة في مجال البحث والابتكار كامرأة.

وبخصوص هذه المشاركة الدولية، أكد كمال الديساوي، رئيس مجموعة المدرسة المغربية لعلوم المهندس، أن ''هذه النتائج، التي تشرف المغرب، هي ثمار استراتيجية البحث العلمي لمجموعة المدرسة المغربية لعلوم المهندس''.

 

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شوف تيفي المغرب اسطنبول اختراعات

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