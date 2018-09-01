 اعتقال مسؤول قضائي رفقة 3 فتيات داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت ضواحي مراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو مثير...جمل في سباق مع السيارات بشارع رئيسي بأكادير | بووز

فيديو مثير...جمل في سباق مع السيارات بشارع رئيسي بأكادير

اعتقال مسؤول قضائي رفقة 3 فتيات داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

اعتقال مسؤول قضائي رفقة 3 فتيات داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت ضواحي مراكش

ديبلوماسي أسترالي: أستراليا تتبنى نفس النهج الكوني الذي يعتمده المغرب في مجال مكافحة الإرهاب | بوليتيك

ديبلوماسي أسترالي: أستراليا تتبنى نفس النهج الكوني الذي يعتمده المغرب في مجال مكافحة الإرهاب

صعقة برق تتسب في مقتل فلاح شاب بضواحي سيدي قاسم | حوادث و حقوق

صعقة برق تتسب في مقتل فلاح شاب بضواحي سيدي قاسم

وفاة شابين في حادث اصطدام دراجتهما النارية الصينية الصنع مع سيارة ببني ملال | حوادث و حقوق

وفاة شابين في حادث اصطدام دراجتهما النارية الصينية الصنع مع سيارة ببني ملال

مجلس جهة مراكش آسفي يصادق على مشروع ميزانيته للسنة المالية 2019 وعلى عدد من الاتفاقيات | بوليتيك

مجلس جهة مراكش آسفي يصادق على مشروع ميزانيته للسنة المالية 2019 وعلى عدد من الاتفاقيات

انتحار امرأة متزوجة شنقا بمنزلها بإقليم شفشاون | حوادث و حقوق

انتحار امرأة متزوجة شنقا بمنزلها بإقليم شفشاون

القضية حامضة.. دفاع ضحايا بوعشرين يطالب بتنزيل أقسى العقوبات على المتهم ويؤكد تهمة الاتجار بالبشر | بوليتيك

القضية حامضة.. دفاع ضحايا بوعشرين يطالب بتنزيل أقسى العقوبات على المتهم ويؤكد تهمة ''الاتجار

عاجل وبالصور..نهاية مروعة لحياة مخزني بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..نهاية مروعة لحياة مخزني بالبيضاء

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

اعتقال مسؤول قضائي رفقة 3 فتيات داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت ضواحي مراكش

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 00:14 اعتقال مسؤول قضائي رفقة 3 فتيات داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت ضواحي مراكش | حوادث و حقوق
اعتقال مسؤول قضائي رفقة 3 فتيات داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت ضواحي مراكش
اعتقلت مصالح الدرك الملكي مساء يومه الاثنين، مسؤولا قضائيا رفقة 3 فتيات في العشرينيات من عمرهن داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت بأوريكة .

شوف تيفي:

اعتقلت مصالح الدرك الملكي مساء يومه الاثنين، مسؤولا قضائيا رفقة 3  فتيات في العشرينيات من عمرهن داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت بأوريكة . 

و جاء الاعتقال، حسب مصدر لـ"شوف تيفي" بعدما أحدث المسؤول رفقة الفتيات ضجيجا وفوضى عارمة في العمارة بالموسيقى والقهقهات، مما دفع  الجيران إلى الاتصال برجال الدرك الملكي للتدخل.

وأفاد ذات المصدر أنه بعد استشارة من النيابة العامة، لمداهمة الشقة،  اكتشف رجال الدرك أن المعني بالأمر ينتمي إلى سلك القضاء.

وأضاف أنه تم اعتقال الفتيات، وطلبوا من المسؤول القضائي  أن يتبعهم إلى سرية الدرك الملكي بتاحناوت في انتظار فتح بحث في النازلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اعتقال مسؤول قضاء الدعارة تاحناوت ضواحي مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صعقة برق تتسب في مقتل فلاح شاب بضواحي سيدي قاسم | حوادث و حقوق

صعقة برق تتسب في مقتل فلاح شاب بضواحي سيدي قاسم

وفاة شابين في حادث اصطدام دراجتهما النارية الصينية الصنع مع سيارة ببني ملال | حوادث و حقوق

وفاة شابين في حادث اصطدام دراجتهما النارية الصينية الصنع مع سيارة ببني ملال

انتحار امرأة متزوجة شنقا بمنزلها بإقليم شفشاون | حوادث و حقوق

انتحار امرأة متزوجة شنقا بمنزلها بإقليم شفشاون

عاجل وبالصور..نهاية مروعة لحياة مخزني بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..نهاية مروعة لحياة مخزني بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..اجتماع طارئ بين المغرب و اسبانيا بسبب الهجرة السرية | شوف الصحافة
منذ 8 دقائق

بالفيديو..اجتماع طارئ بين المغرب و اسبانيا بسبب ''الهجرة السرية''

نور زين يفتح قلبه لشوف تيفي :تمنيت نغني مع محمد الحياني قبل ميموت | خارج البلاطو

نور زين يفتح قلبه لشوف تيفي :تمنيت نغني مع محمد الحياني قبل ميموت

بالفيديو..قطار يقتل مخزني بالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو..قطار يقتل مخزني بالبيضاء

بالفيديو..لحظة انتشال جثة المخزني اللي قتلو تران فكازا | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة انتشال جثة المخزني اللي قتلو تران فكازا

﻿

آخر المستجدات

فيديو مثير...جمل في سباق مع السيارات بشارع رئيسي بأكادير | بووز
منذ 1 دقيقة

فيديو مثير...جمل في سباق مع السيارات بشارع رئيسي بأكادير

اعتقال مسؤول قضائي رفقة 3 فتيات داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

اعتقال مسؤول قضائي رفقة 3 فتيات داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت ضواحي مراكش

ديبلوماسي أسترالي: أستراليا تتبنى نفس النهج الكوني الذي يعتمده المغرب في مجال مكافحة الإرهاب | بوليتيك

ديبلوماسي أسترالي: أستراليا تتبنى نفس النهج الكوني الذي يعتمده المغرب في مجال مكافحة الإرهاب

صعقة برق تتسب في مقتل فلاح شاب بضواحي سيدي قاسم | حوادث و حقوق

صعقة برق تتسب في مقتل فلاح شاب بضواحي سيدي قاسم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.