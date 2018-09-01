اعتقال مسؤول قضائي رفقة 3 فتيات داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت ضواحي مراكش ﻿

اعتقلت مصالح الدرك الملكي مساء يومه الاثنين، مسؤولا قضائيا رفقة 3 فتيات في العشرينيات من عمرهن داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت بأوريكة .

شوف تيفي:

اعتقلت مصالح الدرك الملكي مساء يومه الاثنين، مسؤولا قضائيا رفقة 3 فتيات في العشرينيات من عمرهن داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت بأوريكة .

و جاء الاعتقال، حسب مصدر لـ"شوف تيفي" بعدما أحدث المسؤول رفقة الفتيات ضجيجا وفوضى عارمة في العمارة بالموسيقى والقهقهات، مما دفع الجيران إلى الاتصال برجال الدرك الملكي للتدخل.

وأفاد ذات المصدر أنه بعد استشارة من النيابة العامة، لمداهمة الشقة، اكتشف رجال الدرك أن المعني بالأمر ينتمي إلى سلك القضاء.

وأضاف أنه تم اعتقال الفتيات، وطلبوا من المسؤول القضائي أن يتبعهم إلى سرية الدرك الملكي بتاحناوت في انتظار فتح بحث في النازلة.