ديبلوماسي أسترالي: أستراليا تتبنى نفس النهج الكوني الذي يعتمده المغرب في مجال مكافحة الإرهاب ﻿

أكد بول فولي، سفير أستراليا لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين بالرباط في إطار زيارة يقوم بها للمملكة، أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا وحلقة وصل بين إفريقيا والقارات الأخرى، بفضل استراتيجيته في

شوف تيفي:

أكد بول فولي، سفير أستراليا لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين بالرباط في إطار زيارة يقوم بها للمملكة، أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا وحلقة وصل بين إفريقيا والقارات الأخرى، بفضل استراتيجيته في مكافحة الإرهاب، والتي تعد مثالا يحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأعرب فولي، خلال محادثاته مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاثنين، عن إعجابه بالجهود التي يبذلها المغرب في مكافحته لهذه الآفة، معبرا عن رغبة بلاده في مزيد من التعاون مع المغرب، لا سيما في مجال تبادل المعلومات.

وبهذه المناسبة، أشاد السفير بجودة العمل الذي قام به المغرب باعتباره رئيسا مشاركا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مضيفا أنه على الرغم من المسافة الجغرافية التي تفصل البلدين، فإن أستراليا تتبنى نفس النهج الكوني الذي يعتمده المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن لديها الكثير لتتعلمه من النهج المغربي.

ومن جانبها، قدمت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال هذه المحادثات، لمحة عامة عن الاستراتيجية الوطنية في مكافحة الإرهاب، مسلطة الضوء على توجه المملكة التي تتبنى نهجا لا يقتصر على البعد الأمني فحسب، بل يشمل أيضا النمو الإقتصادي، والتنمية البشرية وكذا الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية.

وأكدت بوستة على التدابير الملموسة التي اتخذها المغرب في ظل قيادة الملك محمد السادس على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والمؤسساتية والتربوية والإعلامية، بهدف مكافحة التطرف والتشدد.

ونوه الجانبان، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات الثنائية الممتازة، كما استعرضا التعاون بين البلدين، خاصة على الصعيد الدولي، حول قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.