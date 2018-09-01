مجلس جهة مراكش آسفي يصادق على مشروع ميزانيته للسنة المالية 2019 وعلى عدد من الاتفاقيات ﻿

صادق أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي، اليوم الاثنين بمقر الجهة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر ، بالإجماع على مشروع ميزانية المجلس للسنة المالية 2019، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات .

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صادق أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي، اليوم الاثنين بمقر الجهة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر ، بالإجماع على مشروع ميزانية المجلس للسنة المالية 2019، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات .

ومن بين مشاريع الاتفاقيات التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها بالإجماع، الاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بالمحافظة والرفع من جودة البيئة لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة بمراكش، واتفاقية شراكة بين جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة مراكش آسفي وشركة'' العربية للطيران- المغرب '' لتسويق الربط الجوي بين مطاري طنجة ومراكش 2018 -2021 .

كما صادق الأعضاء على اتفاقية شراكة حول بناء وتجهيز مصحة النهار والفحوصات الخارجية بمستشفى محمد السادس بإقليم الحوز بين جهة مراكش آسفي والمجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية للصحة بالحوز، وملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لإنجاز مشروع إعادة تأهيل الفضاءات الطبيعية ومحاربة التصحر بإقليم الرحامنة.

وصادق أعضاء المجلس أيضا، على مشروع الميزانية الملحقة الخاصة بدار المنتخب التابعة لمجلس الجهة برسم السنة المالية 2019، ومشروع اتفاقية شراكة خاصة ببرنامج تثمين الموقع الأركيولوجي إيغود ومحيطه بإقليم اليوسفية، ومشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات المكلفة بتنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية الفنية والتراثية بعمالة وأقاليم الجهة .