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الملك محمد السادس يهنئ العنصر بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للحركة الشعبية

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 20:31 الملك محمد السادس يهنئ العنصر بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للحركة الشعبية | بوليتيك
الملك محمد السادس يهنئ العنصر بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للحركة الشعبية
بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى امحند العنصر، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية .

شوف تيفي:

بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى امحند العنصر، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية .

ومما جاء في هذه البرقية " يطيب لنا بمناسبة إعادة انتخابك أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية من قبل مؤتمره الثالث عشر، أن نتوجه إليك بتهانئنا، ومتمنياتنا لك بموصول التوفيق في مهامك القيادية الحزبية ".

وأضافت البرقية "إن تجديد مناضلات ومناضلي الحزب الثقة في شخصك، ليعد تجسيدا لما تحظى به من تقدير داخل هيأتك السياسية، اعتبارا لمسارك النضالي والسياسي، ولالتزامك في الدفاع عن مبادئ الحزب، وسعيك الدؤوب لتقوية مكانته في الساحة الحزبية الوطنية، وذلك من أجل تعزيز إسهامه على غرار الأحزاب الجادة، في النهوض بمهامه الدستورية في التأطير الفعال للمواطنين، وترسيخ مصداقية الممارسة السياسية النبيلة، القائمة على جعل الصالح العام يسمو فوق أي اعتبار".

وأكد الملك في ذات البرقية "ومما لا شك فيه، فإنك لن تذخر جهدا لمواصلة هذا المسار، وذلك بفضل ما راكمته من تجربة، وما عهدناه فيك من غيرة وطنية صادقة، وتشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها".

وقال الملك محمد السادس " وإذ نطلب منك إبلاغ جميع مناضلات ومناضلي الحزب ، عبارات تقديرنا السامي ، فإننا نعرب لك عن سابغ عطفنا وموصول رضانا".

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شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس العنصر انتخاب أمين عام الحركة الشعبية

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