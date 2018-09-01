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الدبلوماسية المغربية والكونغرس الأمريكي يوجهان صفعة إلى تحالف محور الشر تجاه قضية الصحراء المغربية

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 20:24 الدبلوماسية المغربية والكونغرس الأمريكي يوجهان صفعة إلى تحالف محور الشر تجاه قضية الصحراء المغربية | بوليتيك
الدبلوماسية المغربية والكونغرس الأمريكي يوجهان صفعة إلى تحالف محور الشر تجاه قضية الصحراء المغربية
قدم المغرب إلى الأمم المتحدة وواشنطن أدلة على التواطؤ بين جبهة البوليساريو وحزب الله الذي يعتبر منظمة إرهابية تسعى إلى زرع '' الفوضى في شمال إفريقيا '' .

شوف تيفي:

قدم المغرب إلى الأمم المتحدة وواشنطن أدلة على التواطؤ بين جبهة البوليساريو وحزب الله الذي يعتبر منظمة إرهابية تسعى إلى زرع " الفوضى في شمال إفريقيا " .

واتخذ كبار المسؤولين في الدبلوماسية المغربية مؤخرا، وفق ما أوردته صحيفة (لابروفينسيا ) الكنارية اليوم الاثنين، خطوات في واشنطن وقدموا أدلة دامغة على العلاقة القائمة بين حزب الله حليف إيران وجبهة البوليساريو، وهو تحالف يهدف إلى زعزعة الاستقرار وإحداث الفوضى في شمال إفريقيا.

وأشارت الصحيفة الكنارية إلى مبادرة عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون وزملائه كارلوس كوربيلو (جمهوري) والديموقراطي جيري كونولي الذين قدموا مشروع قانون إلى مجلس النواب، جددوا من خلاله التأكيد على العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية كما أدانوا التواطؤ بين الحركة الانفصالية لجبهة البوليساريو وحزب الله فضلا عن أهداف إيران المتمثلة في زعزعة الاستقرار بشمال إفريقيا وغيرها من المناطق الأخرى .

كما أكدت صحيفة ( لابروفينسيا ) أن عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون شجب عبر موقعه الرسمي التحركات الأخيرة لجبهة ( البوليساريو ) "التي هي منظمة إرهابية تمولها إيران" مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤكد أن إيران "توفر الدعم المادي والمالي لمنظمات إرهابية مثل حزب الله الذي صنفته الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية دولية " . كما وجه أصابع الاتهام إلى أهداف إيران وحليفها حزب الله لزعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا " والتي تتعارض مع أهداف الأمن القومي الأمريكي " .

وأشارت الصحيفة إلى أن نص مشروع القانون جدد التأكيد على الدعم الأمريكي لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب والذي يتصف بـ " الجدية والمصداقية والواقعية " كما يدعو الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو وممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في منظمة الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الأممية من أجل التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء المغربية.

 

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