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عاجل...حالة استنفار بشاطئ إمي نتركا بمير اللفت بعد غرق شخص وإنقاذ شخصين آخرين

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 18:10 عاجل...حالة استنفار بشاطئ إمي نتركا بمير اللفت بعد غرق شخص وإنقاذ شخصين آخرين | حوادث و حقوق
عاجل...حالة استنفار بشاطئ إمي نتركا بمير اللفت بعد غرق شخص وإنقاذ شخصين آخرين
لقي شخص مصرعه قبل قليل فيما تم إنقاذ شخصين آخرين كانا مع الهالك بشاطئ امي نتركا بميراللفت.

شوف تيفي:مير اللفت

لقي شخص مصرعه قبل قليل فيما تم إنقاذ شخصين آخرين كانا مع الهالك بشاطئ امي نتركا بميراللفت.

وأفادت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان، أن الهالك كان رفقة أفراد عائلته، حيث قصدوا المنطقة للاستمتاع بمناظرها السياحية، وبعد وصولهم لشاطئ "إمي نتركا"، قرر الأشخاص الثلاثة الدخول للسباحة، ولم تمر إلا بضع دقائق على ولوجهم للمياه حتى جرفتهم الأمواج الهائجة والتيار نحو قاع البحر، ولم يتمكنوا من مسايرة قوة التيار حيث لقي واحد منهم مصرعه على الفور، فيما تدخل عدد من مرتادي الشاطئ، وأنقذوا الشخصين الآخرين.

هذا ويعيش الشاطئ حالة من الاستنفار الأمني، حيث هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية لعين المكان وجرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات، فيما تم نقل الغريقين نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بسيدي إفني لإسعافهما.

هذا وعلاقة بذات الموضوع أوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الضحايا من عائلة واحدة، والهالك كان قيد حياته يشتغل بقوات الأمن بمدينة العيون، وحل بالمنطقة لقضاء إجازته السنوية، غير أنه لقي حتفه غرقا بشاطئ إمي نتركا.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مير اللفت مصرع شخص إنقاذ شخصين أخرين شاطئ إمي نتركا غرق

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