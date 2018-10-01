 شييع جثمان ضحايا فيضانات سيدي إفني وسط استياء عارم لغياب عامل الإقليم وكبار المسؤولين لتقديم الدعم والمواساة ''صور'' ﻿
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شييع جثمان ضحايا فيضانات سيدي إفني وسط استياء عارم لغياب عامل الإقليم وكبار المسؤولين لتقديم الدعم والمواساة صور | حوادث و حقوق

شييع جثمان ضحايا فيضانات سيدي إفني وسط استياء عارم لغياب عامل الإقليم وكبار المسؤولين لتقديم

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شييع جثمان ضحايا فيضانات سيدي إفني وسط استياء عارم لغياب عامل الإقليم وكبار المسؤولين لتقديم الدعم والمواساة ''صور''

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 17:06 شييع جثمان ضحايا فيضانات سيدي إفني وسط استياء عارم لغياب عامل الإقليم وكبار المسؤولين لتقديم الدعم والمواساة صور | حوادث و حقوق
شييع جثمان ضحايا فيضانات سيدي إفني وسط استياء عارم لغياب عامل الإقليم وكبار المسؤولين لتقديم الدعم والمواساة ''صور''
تم يوم أمس تشييع جثمان 4 نسوة ضحايا سيول وفيضانات منطقة تيكتان بجماعة تنكرفا بإقليم سيدي إفني إلى متواهن الأخير بمقبرة تنكفلت بإمي نفاست في جنازة مهيبة، حضرها عدد من أهالي المنطقة، فيما غاب عامل

شوف تيفي:سيدي إفني

تم يوم أمس تشييع جثمان 4 نسوة ضحايا سيول وفيضانات منطقة تيكتان بجماعة تنكرفا بإقليم سيدي إفني إلى متواهن الأخير بمقبرة تنكفلت بإمي نفاست في جنازة مهيبة، حضرها عدد من أهالي المنطقة، فيما غاب عامل إقليم سيدي إفني ومجموعة من المسؤولين البارزين.

وأثار هذا الغياب المجهول الأسباب تساؤلات كثيرة في صفوف أهالي الإقليم، الذين لم يستسيغوا عدم حضور عامل الإقليم لمواساة عائلة ضحايا هذه الفاجعة التي هزت المنطقة، وخلفت حزنا عميقا في نفوس عائلة وأسرة النسوة الأربعة التي احترقت قلوبهم بفقدان 4 أفراد دفعة واحدة من نفس العائلة.

ومن جانب آخر استنكرت ساكنة مجموعة من الدواوير المتضررة من الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على إقليم سيدي إفني عدم خروج مسؤولي الإقليم، وعلى رأسهم العامل الجديد لمواساتهم في الفاجعة التي ألمت بهم، وكذا لتقديم الدعم والمساعدة لهم بعدما انقطعت السبل بهم إثر انقطاع مجموعة من الطرق، الشيء الذي جعلهم في معزل شبه تام عن العالم الخارجي.

يشار أن إقليم سيدي إفني عرف أمطارا طوفانية يوم الجمعة الماضي خلفت مصرع 4 نسوة ينحدرن من منطقة تغجيجت نواحي كلميم، بعدما جرفتهن السيول، حينما كن داخل خيمة يجمعن ثمار الأركان بمنطقة ''تيكتان'' بجماعة ''تنكرفا''، اثنتان منهن تم انتشال جثتهن، يوم الجمعة، فيما تم انتشال مفقودتين، بعد ظهر أول أمس السبت.

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