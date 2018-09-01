بالفيديـــو.. شــوارع فـــاس تتحول إلى برك مائية متكتلة وعرقلة في السير بسبب الأمطار القوية ﻿

شهدت شوارع العاصمة العلمية فاس نزول أمطار قوية ، وعرقلة كبيرة ليلة أمس الأحد جراء التساقطات المطریة الرعدیة، التي ھمت حي الأمل بالنرجس وزواغة ولالة سكينة وكذا مختلف أحياء المدینة، فضلا عن باقي

شوف تيفي

شهدت شوارع العاصمة العلمية فاس نزول أمطار قوية ، وعرقلة كبيرة ليلة أمس الأحد جراء التساقطات المطریة الرعدیة، التي ھمت حي الأمل بالنرجس وزواغة ولالة سكينة وكذا مختلف أحياء المدینة، فضلا عن باقي المدن الأخرى بالجھة والتي تعرف ھي الأخرى تساقطات غزیرة ورعدیة كتاونات والحاجب وصفرو، وأولاد الطیب ومكناس.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الأمطار الرعدیة التي شھدتھا مدن فاس مكناس، تسببت في غمر معظم شوارع الأحياء ، كما غمرت الأمطار الرعدیة، مختلف أحیاء وشوارع المدينة القديمة للعاصمة العلمية ، بحیث تحولت في ظرف أقل من ساعة، إلى برك مائیة متكتلة، تسبب في عرقلة حركة السیر لأصحاب الدراجات الناریة والعادیة والسیارات التي تعج بھا المدينة .

هـــــذا وأدت الأمطار الغزیرة، إلى اختناق مجاري الصرف الصحي؛ بعد نصف ساعة من ھطولھا، بحیث تحولت معھا شوارع المدن المذكورة إلى برك مائیة متكتلة، مما قد یؤدي إلى تسربھا بشكل سریع إلى المنازل المتواجدة بالأحیاء خاصة تلك التي توجد أسفل الإقامات السكنیة.