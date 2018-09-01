عاجل: بوعشرين يمثل أمام استئنافية البيضاء والقاضي يؤكد أن ''الملف جاهز للمناقشة'' ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم ، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك بحضور عدد كبير من محاميي الطرف المدني ودفاع بوعشرين .

شوف تيفي

انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم ، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك بحضور عدد كبير من محاميي الطرف المدني ودفاع بوعشرين .

وحسب مصادر شوف تيفي فاعتبرت الهيئة التي ثبت في الحكم برئاسة القاضي بوشعيب فريح ، الملف جاهز للمناقشة إلا أن دفاع بوعشرين لا زال يريد التعليق على ما جاء في تقرير الخبرة التقنية التي أجراها معهد الدرك الملكي في 63 صفحة، حيث خلصت نتائج الخبرة إلى صحة الفيديوهات وسلامة تسجيلها من أي تحريف أو تزوير، مع توقيع الخبراء .

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.