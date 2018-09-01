جمعية مربيي الدواجن تقرر تنظيم وقفات احتجاجية لإنقاذ القطاع ﻿

في خطوة تصعيدية، قرر المجلس الوطني للجمعية المغربية لمربيي الدواجن، إجراء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة، باعتبارها الوصية على القطاع، وذلك يوم الخميس المقبل، على الساعة العاشرة صباحا، من

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في خطوة تصعيدية، قرر المجلس الوطني للجمعية المغربية لمربيي الدواجن، إجراء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة، باعتبارها الوصية على القطاع، وذلك يوم الخميس المقبل، على الساعة العاشرة صباحا، من أجل إجراء التصحيحات التوازنية والهيكلية اللازمة لتجاوز الأزمة و ضمان عدم تكرارها.

وأكد المجلس في بلاغه الصادر نهاية الأسبوع الماضي، بعد الخسائر التي لحقت القطاع، جراء تراجع أثمنة البيع في الضيعات، مواصلته الاحتجاج أمام مقر الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) ، وذلك بعد 15 يوما من تاريخ الوقفة الأولى، يليه اعتصام أمام معرض الدواجن بالدار البيضاء، طيلة أيام المعرض في حالة عدم اتخاذ إجراءات استعجالية لوقف هذا النزيف.