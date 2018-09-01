 جمعية مربيي الدواجن تقرر تنظيم وقفات احتجاجية لإنقاذ القطاع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: بوعشرين يمثل أمام استئنافية البيضاء والقاضي يؤكد أن الملف جاهز للمناقشة | بوليتيك

عاجل: بوعشرين يمثل أمام استئنافية البيضاء والقاضي يؤكد أن ''الملف جاهز للمناقشة''

جمعية مربيي الدواجن تقرر تنظيم وقفات احتجاجية لإنقاذ القطاع | اقتصاد

جمعية مربيي الدواجن تقرر تنظيم وقفات احتجاجية لإنقاذ القطاع

الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش استقبلت أكثر من 260 ألف زائر | مجتمع

الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش استقبلت أكثر من 260 ألف

توقيف أربعيني داخل كازينو معروف بأكادير وبحوزته مليون أورو مزورة | حوادث و حقوق

توقيف أربعيني داخل ''كازينو'' معروف بأكادير وبحوزته مليون أورو مزورة

انفراد... ليلة ماجنة وراء مقتل نادلة بأيت ملول والبحث جاري عن خليلها | حوادث و حقوق

انفراد... ليلة ماجنة وراء مقتل نادلة بأيت ملول والبحث جاري عن خليلها

قطاع التربية والتكوين بوزارة التربية الوطنية يعلن عن شروعه المبكر في إعداد الدخول المدرسي المقبل | بوليتيك

قطاع التربية والتكوين بوزارة التربية الوطنية يعلن عن شروعه المبكر في إعداد الدخول المدرسي المقبل

عــاجل.. الملك محمد السادس يصل في هذه الأثناء إلى مدينة مراكش | بوليتيك

عــاجل.. الملك محمد السادس يصل في هذه الأثناء إلى مدينة مراكش

تقديم تسعة شباب أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على خلفية أحداث شغب تطوان | مجتمع

تقديم تسعة شباب أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على خلفية أحداث شغب تطوان

حصــري و غير متوقع..بعد الضجة.. زوجة الوزير الخلفي تكشـف لـشوف تيفي حقيقة استعمالها كارط فيزيت بصفــة زوجها الوزارية | مجتمع

حصــري و غير متوقع..بعد الضجة.. زوجة الوزير الخلفي تكشـف لـ''شوف تيفي'' حقيقة استعمالها ''كارط فيزيت''

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

جمعية مربيي الدواجن تقرر تنظيم وقفات احتجاجية لإنقاذ القطاع

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 15:15 جمعية مربيي الدواجن تقرر تنظيم وقفات احتجاجية لإنقاذ القطاع | اقتصاد
جمعية مربيي الدواجن تقرر تنظيم وقفات احتجاجية لإنقاذ القطاع
في خطوة تصعيدية، قرر المجلس الوطني للجمعية المغربية لمربيي الدواجن، إجراء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة، باعتبارها الوصية على القطاع، وذلك يوم الخميس المقبل، على الساعة العاشرة صباحا، من

شوف تيفي

 

في خطوة تصعيدية، قرر المجلس الوطني للجمعية المغربية لمربيي الدواجن، إجراء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة، باعتبارها الوصية على القطاع، وذلك يوم الخميس المقبل، على الساعة العاشرة صباحا، من أجل إجراء التصحيحات التوازنية والهيكلية اللازمة لتجاوز الأزمة و ضمان عدم تكرارها.

وأكد المجلس في بلاغه الصادر نهاية الأسبوع الماضي، بعد الخسائر التي لحقت القطاع، جراء تراجع أثمنة البيع في الضيعات، مواصلته الاحتجاج أمام مقر الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) ، وذلك بعد 15 يوما من تاريخ الوقفة الأولى، يليه اعتصام أمام معرض الدواجن بالدار البيضاء، طيلة أيام المعرض في حالة عدم اتخاذ إجراءات استعجالية لوقف هذا النزيف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب دواجن احتجاج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مجموعة OCP تشرع في استخدام نظام سولفاسيد | اقتصاد

مجموعة OCP تشرع في استخدام نظام ''سولفاسيد''

بنك الصفاء تحقق نتائج جد إيجابية خلال الأسدس الأول من سنة 2018 | اقتصاد

بنك الصفاء تحقق نتائج جد إيجابية خلال الأسدس الأول من سنة 2018

توقيع اتفاقيات شراكة لدعم تعاونيات عاملة في استخراج وتسويق المعادن وفي جمع وتسويق الفحم الحجري بجرادة | اقتصاد

توقيع اتفاقيات شراكة لدعم تعاونيات عاملة في استخراج وتسويق المعادن وفي جمع وتسويق الفحم الحجري بجرادة

مازيراتي تحصد تكريماً من مجلة auto motor und sport الألمانية | اقتصاد

مازيراتي تحصد تكريماً من مجلة auto motor und sport الألمانية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تقلبات جوية بهذه المناطق بالمملكة و هذا موعد انخفاض درجات الحرارة | خارج البلاطو
منذ 46 دقيقة

تقلبات جوية بهذه المناطق بالمملكة و هذا موعد انخفاض درجات الحرارة

صدمة بعد وفاة المغني الفرنسي الشهير شارل أزنافور | بوليميك‎

صدمة بعد وفاة المغني الفرنسي الشهير شارل أزنافور

طريف عناصر الوقاية تتدخل بأحدت الآلات من اجل إنقاد قطة وتسليمها لصاحبتها التي إستنجدت بالرقم 15 | قنوات أخرى

طريف عناصر الوقاية تتدخل بأحدت الآلات من اجل إنقاد قطة وتسليمها لصاحبتها التي إستنجدت بالرقم 15

رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ يفضح مديرة مؤسسة ابتدائية بإقليم أزيلال | حالة خاصة

رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ يفضح مديرة مؤسسة ابتدائية بإقليم أزيلال

﻿

آخر المستجدات

عاجل: بوعشرين يمثل أمام استئنافية البيضاء والقاضي يؤكد أن الملف جاهز للمناقشة | بوليتيك
منذ 27 دقيقة

عاجل: بوعشرين يمثل أمام استئنافية البيضاء والقاضي يؤكد أن ''الملف جاهز للمناقشة''

جمعية مربيي الدواجن تقرر تنظيم وقفات احتجاجية لإنقاذ القطاع | اقتصاد

جمعية مربيي الدواجن تقرر تنظيم وقفات احتجاجية لإنقاذ القطاع

الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش استقبلت أكثر من 260 ألف زائر | مجتمع

الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش استقبلت أكثر من 260 ألف

توقيف أربعيني داخل كازينو معروف بأكادير وبحوزته مليون أورو مزورة | حوادث و حقوق

توقيف أربعيني داخل ''كازينو'' معروف بأكادير وبحوزته مليون أورو مزورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.