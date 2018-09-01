توقيف أربعيني داخل ''كازينو'' معروف بأكادير وبحوزته مليون أورو مزورة ﻿

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أكادير مساء أمس الأحد شخصا يبلغ من العمر 40 سنة داخل أحد ''الكازينوهات'' المعروفة بالمدينة وبحوزته مبلغ مالي جد هام من العملة الصعبة المزورة.

شوف تيفي:أكادير

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أكادير مساء أمس الأحد شخصا يبلغ من العمر 40 سنة داخل أحد ''الكازينوهات'' المعروفة بالمدينة وبحوزته مبلغ مالي جد هام من العملة الصعبة المزورة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن توقيف المشتبه به جاء بعد عملية رصد وتتبع من طرف عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن العمومية التابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بأكادير، والتي مكنت من ضبط الأربعيني متلبسا بمحاولة صرف ورقة نقدية من العملة الأجنبية بقيمة مليون أورو، مشكوك في صحتها، ليتم توقيفه وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول مصدر تلك الأموال الهائلة المزورة.

وكشف التحقيق معه أنه كان يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي ببني ملال، للاشتباه بتورطه في سرقة مبالغ مالية. ليجري الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ملابسات هذه الواقعة.