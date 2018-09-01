انفراد... ليلة ماجنة وراء مقتل نادلة بأيت ملول والبحث جاري عن خليلها ﻿

تواصل مصالح الأمن بمدينة أيت ملول أبحاثها وتحرياتها الميدانية من أجل الوصول لشخص يشتبه في إقدامه على الإجهاز على شابة ثلاثينية عثر عليها صباح أمس الأحد معلقة داخل غرفة منزل بحي أسايس وتحمل آثار

شوف تيفي:أيت ملول



تواصل مصالح الأمن بمدينة أيت ملول أبحاثها وتحرياتها الميدانية من أجل الوصول لشخص يشتبه في إقدامه على الإجهاز على شابة ثلاثينية عثر عليها صباح أمس الأحد معلقة داخل غرفة منزل بحي أسايس وتحمل آثار ضرب وتعنيف جسدي.

وحسب مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، فقد كشفت التحقيقات التي أنجزت على خلفية هذه القضية عن كون الضحية التي تشتغل كنادلة بإحدى المقاهي الشعبية بأيت ملول كانت في سهرة ماجنة جمعتها بشخص يرجح أنه خليلها ليلة السبت الماضي قبل أن ينشب خلاف حاد بينهما دفع بالعشيق المفترض إلى الإجهاز على الضحية، وقتلها بعدما عرضها للضرب وتعنيف جنسي، وقام بتعريتها كليا وتعليقها بواسطة حبل سميك بسقف الغرفة ليلوذ بالفرار تاركا إياها.

وأضافت ذات المصادر، أن ساكنة الحي السالف الذكر، أصيبت بصدمة كبيرة، بعدما جرى العثور على الضحية التي التحقت حديثا بالمدينة، واشتغلت بمقهى شعبي لإعالة نفسها واكترت غرفة، وكانت ليلة الحادث مع خليلها، إذ بينت المعاينة الأولية لجثتها أنها تحمل آثار ضرب وعنف وجروح بمختلف أنحاء جسمها خاصة بجهازها التناسلي.

وبفضل التحقيقات المعمقة التي أجريت على خلفية النازلة تم تحديد هوية الفاعل حيث جرى إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه وذلك من أجل توقيفه وتقديمه للعدالة.