قطاع التربية والتكوين بوزارة التربية الوطنية يعلن عن شروعه المبكر في إعداد الدخول المدرسي المقبل ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية والتكوين، عن شروعها في الإعداد المبكر للدخول المدرسي،2020-2019، انطلاقا من شهر أكتوبر الجاري وإلى غاية شهر

شوف تيفي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية والتكوين، عن شروعها في الإعداد المبكر للدخول المدرسي،2020-2019، انطلاقا من شهر أكتوبر الجاري وإلى غاية شهر دجنبر 2018، وذلك عبر اتخاذها مجموعة من الترتيبات والتدابير المناسبة، لإجرائه في أحسن الظروف.

وجاء في بلاغ للوزارة، توصلت قناة"شوف تيفي" بنسخة منه، أن من أبرز هذه التدابير، معالجة طلبات الاستيداع والتقاعد النسبي، وتنظيم الحركة الانتقالية التعليمية، وتنظيم مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم، ومباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي، كما تهم أيضا، تنظيم مباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وكذا تنظيم الأكاديميات الجهوية لمباريات توظيف أطر التدريس فضلا عن تكوين الأساتذة الناجحين في هذه المباريات.

وبخصوص الحركات الإدارية المتعلقة بأطر الإدارة التربوية، سيتم الشروع في التحضير لها وإنجازها مباشرة بعد الانتهاء من العمليات السالفة الذكر.

ومن شأن هذه المقاربة، يضيف البلاغ، أن تمكن، من جهة، من تحديد الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أفق التغلب عليها، ومن جهة أخرى، فسح المجال أمام المترشحين الناجحين في مباريات التوظيف، من الاستفادة من التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في الوقت المحدد.

وفي ختام البلاغ، دعت الوزارة كافة أطرها والفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين، إلى الانخراط والإسهام بفعالية في إنجاح هذه التدابير المرتقبة، ، والتي سيتم الإعلان عنها بموجب مذكرات ستصدر، حسب الجدولة الزمنية المعدة لهذا الغرض.