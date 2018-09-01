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تقديم تسعة شباب أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على خلفية أحداث شغب تطوان

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 13:15 تقديم تسعة شباب أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على خلفية أحداث شغب تطوان | مجتمع
تقديم تسعة شباب أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على خلفية أحداث شغب تطوان
بعدما اعتقلت الشرطة القضائية لمدينة تطوان يوم الجمعة المنصرم 9 شباب من بينهم 6 قاصرين محسوبين على جماهير المغرب التطواني بتهمة أعمال الشغب والتخريب التي وقعت بعد نهاية مباراة فريقي المغرب التطواني

شوف تيفي

 

بعدما اعتقلت الشرطة القضائية لمدينة تطوان يوم الجمعة المنصرم 9 شباب من بينهم 6 قاصرين محسوبين على جماهير المغرب التطواني بتهمة أعمال الشغب والتخريب التي وقعت بعد نهاية مباراة فريقي المغرب التطواني والكوكب المراكشي، علمت شوف تيفي أنه تم تقديم هؤلاء المعتقلين اليوم الإثنين على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

للإشارة، فإن مجهولين قاموا بتخريب الممتلكات الخاصة والعامة بشارع الوحدة بتطوان بعد نهاية المباراة التي انتهت بانهزام الفريق التطواني بأربعة أهداف لهدف أمام الكوكب المراكشي برسم الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

هذا وكان أعضاء الفصيل المشجع لفريق المغرب التطواني « الألتراس » قد عبروا عن استنكارهم فيما يخص هذه الأعمال التي شهدتها المدينة.

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شوف تيفي المغرب تطوان وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية معتقلين

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