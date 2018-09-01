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حصــري و غير متوقع..بعد الضجة.. زوجة الوزير الخلفي تكشـف لـ''شوف تيفي'' حقيقة استعمالها ''كارط فيزيت'' بصفــة زوجها الوزارية

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 12:34 حصــري و غير متوقع..بعد الضجة.. زوجة الوزير الخلفي تكشـف لـشوف تيفي حقيقة استعمالها كارط فيزيت بصفــة زوجها الوزارية | مجتمع
حصــري و غير متوقع..بعد الضجة.. زوجة الوزير الخلفي تكشـف لـ''شوف تيفي'' حقيقة استعمالها ''كارط فيزيت'' بصفــة زوجها الوزارية
أكدت فاطمة الزهراء بابا أحمد، زوجة مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن صورة بطاقة معلوماتها carte visite التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيحة وتعود لها.

شوف تيفي

أكدت فاطمة الزهراء بابا أحمد، زوجة مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن صورة بطاقة معلوماتها carte visite التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيحة وتعود لها.

وأفـادت ''فاطمة الزهراء بابا أحمد'' في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي''، يومه الإثنين أن الصورة المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي لبطاقة معلوماتها، صحيحة واستعمالها عادي جدا مشيرة أنها تستعملها في إطار ضيق وبشكل محصور ، قائلة : ''صحيح ذيك الكارط فيزيت ديالي استعملتها و عادي جدا '' مضيفة '' استعملتها في اطار ضيق وعدد البطائق التي وزعتها لا تتعدى 20 بطاقة ''.

واسترسلت زوجة مصطفى الخلفي وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني في تصريحها لـ''شوف تيفي'' بالقول ''آخر استعمال كان في لقاء دبلوماسي مع زوجات وزراء ودبلوماسيين وعندي كارط فيزيت اللي كنستعمل فيهم صفة حرم الوزير وهذا موجود في أي دولة ..'' وزادت'' عادي ميمكنش الناس يعطيوك كارط فيزيت وتكتبي ليهم فورقة وتعطيهم معلومات ديالك...''

يُــــشار أن زوجة الوزير مصطفى الخلفي فاطمة الزهراء بابا أحمد، سبق و شغلت منصبا في وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في ديوان الوزيرة بسيمة الحقاوي، خلال الولاية الحكومية السابقة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الوزير الخلفي المغرب كارط فيزيت فيسبوك البرلمان دبلوماسية سياسة.

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