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باربي المغرب تصالحات مع عائلات الضحايا اللي قتلات‎ + صور

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 11:19 باربي المغرب تصالحات مع عائلات الضحايا اللي قتلات‎ + صور | مجتمع
باربي المغرب تصالحات مع عائلات الضحايا اللي قتلات‎ + صور
قامت ملكة الجمال المغربية ''نهيلة إمقلي'' بزيارة لعائلة الشابين اللذين لقيا مصرعهما مطلع شهر شتنبر المنقضي على إثر ارتكابها لحادثة سير أسفرت عن مقتل الضحيتين بمراكش.

شوف تيفي

 

قامت ملكة الجمال المغربية "نهيلة إمقلي" بزيارة لعائلة الشابين اللذين لقيا مصرعهما مطلع شهر شتنبر المنقضي على إثر ارتكابها لحادثة سير أسفرت عن مقتل الضحيتين بمراكش.

وأمام هذا الأمر، نشرت نهيلة إمقلي يوم أمس الأحد عبر حسابها بالإنستغرام صورة رفقة عائلة الضحيتين أرفقتها بتعليق قائلة « مساء نور حبابي، ليوم الحمد الله نفسيتي ارتاحت من بعد ما جلست مع عوائل لوليدات اللي ماتو ».

وكانت نهيلة إمقلي متابعة في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بـ”السياقة في حالة سكر، والتسبب في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير” ، قبل أن يطلق سراحها قبل 7 أيام بعد تنازل عائلة الضحيتين.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب عائلة الضحايا مراكش نهيلة امقلي

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