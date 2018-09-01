إنا لله وإنا إليه راجعون ..وفــــاة الشيخ القحطاني صـاحب كتاب ''حصن مسـلم'' ﻿

تُوفي فجر اليوم الاثنين، الشيخ الدكتور سعيد القحطاني صاحب كتاب ''حصن المسلم''، الذي انتشر في عدة دول.

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تُوفي فجر اليوم الاثنين، الشيخ الدكتور سعيد القحطاني صاحب كتاب ''حصن المسلم''، الذي انتشر في عدة دول.

وجاءت وفاته، بعد أقل من شهر على إصابته بأحد الأمراض، وفق ما أفاد به موقع ''سبق'' السعودي.

والقحطاني من مواليد قرية العرين من بلاد قحطان في عام 1951، وهو إمام مسجد بالسعودية، وبلغ مجموع مؤلفاته قرابة ثمانين مؤلَّفاً.

تُرجمت كتبه إلى لغات أجنبية، تجاوزت 44 لغة لكتاب ''حصن المسلم'' فقط، كما أن له مئات المؤلفات الفقهية المتنوعة.

وتفاعل العديد من الناشطين مع خبر وفاته، عبر موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، وذكروا محاسنه.