صحيفة إماراتية تسلط الضوء على تنديد أعضاء بالكونغرس الأمريكي بالتمويل الإيراني لجبهة البوليساريو الانفصالية ضد المغرب ﻿

أبرزت صحيفة (البيان) الإماراتية في عددها الصادر اليوم الاثنين تنديد أعضاء بالكونغرس الأمريكي بالتمويل الإيراني لجبهة (البوليساريو) الانفصالية ضد المغرب. وأفادت الصحيفة بأن أعضاء الكونغرس

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أبرزت صحيفة (البيان) الإماراتية في عددها الصادر اليوم الاثنين تنديد أعضاء بالكونغرس الأمريكي بالتمويل الإيراني لجبهة (البوليساريو) الانفصالية ضد المغرب. وأفادت الصحيفة بأن أعضاء الكونغرس الأمريكي جو ويلسن وكارلوس كوربيلو وكيري كونوللي عبروا في بيان مشترك عن تنديدههم ب"التمويل الإيراني لجبهة البوليساريو الإرهابية ضد المملكة المغربية".

ونقلت الصحيفة عن ويلسون قوله "إن النظام الإرهابي في إيران يمول الهجمات ضد المغرب عبر جبهة البوليساريو، وقد حان الوقت للأمم المتحدة للتوصل إلى قرار سلمي لـنزاع الصحراء المغربية". وذكرت الصحيفة بأن ويلسون وزميلاه قدموا إلى الكونغرس قرارا لمجلس النواب يؤكدون فيه على" العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية، ويدعم المغرب وجهود السلام على المستوى الإقليمي".

كما توقفت الصحيفة عند تأكيد ويلسون في تصريح بالمناسبة على أن" المملكة المغربية كانت أول بلد يعترف بالولايات المتحدة سنة 1777، وتبقى حليفا استراتيجيا مهما وشريكا في جهود السلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وكان العضو الجمهوري بالكونغرس، جو ويلسون، وكذا زميليه كارلوس كوربيلو (جمهوري)، والديمقراطي جيري كونولي، قد قدموا في سابقة بالكونغرس الأمريكي، مشروع قانون بمجلس النواب، يؤكدون فيه مجددا على العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، ويدينون فيه التواطؤ بين حركة البوليساريو الانفصالية و(حزب الله) اللبناني، وكذا مرامي إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وغيرها.





