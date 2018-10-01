 جماعة إنزكان تدخل على خط اتهام نائبة رئيس المجلس وموظف جماعي بالارتشاء والابتزاز وتؤكد أن الشكاية كيدية ﻿
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جماعة إنزكان تدخل على خط اتهام نائبة رئيس المجلس وموظف جماعي بالارتشاء والابتزاز وتؤكد أن الشكاية كيدية

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 09:10 جماعة إنزكان تدخل على خط اتهام نائبة رئيس المجلس وموظف جماعي بالارتشاء والابتزاز وتؤكد أن الشكاية كيدية | مجتمع
جماعة إنزكان تدخل على خط اتهام نائبة رئيس المجلس وموظف جماعي بالارتشاء والابتزاز وتؤكد أن الشكاية كيدية
خرج المجلس الجماعي لمدينة إنزكان الذي تسيره أغلبية مطلقة من حزب العدالة والتنمية عن صمته حيال ما تم تداوله من طرف عدد المنابر الإعلامية حول شكاية رفع أحد الحرفيين بسوق المدينة ضد نائبة رئيس


شوف تيفي:أحمد الهلالي

خرج المجلس الجماعي لمدينة إنزكان الذي تسيره أغلبية مطلقة من حزب العدالة والتنمية عن صمته حيال ما تم تداوله من طرف عدد المنابر الإعلامية حول شكاية رفع أحد الحرفيين بسوق المدينة ضد نائبة رئيس الجماعة وموظف جماعي يتهمهم فيها بالارتشاء والابتزاز.

وأكد مجلس جماعة إنزكان في بيان توضيحي بخصوص هذا الملف والذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن أول شكاية وردت على مصالح جماعة إنزكان مسجلة بتاريخ 24 نونبر 2008 تحت رقم : 6978 موقعة من طرف المشتكى به الثالث (ح.ب) ومواطنين آخرين بصفتهم متضررين من كراج مخصص للحدادة واللحامة وصناعة الأبواب وهياكل السيارات بحي السلام الجرف لصاحبه (م.م).

وأوضح المجلس في ذات البيان أن عدة لجن مختلطة مكونة من ممثلين عن الجماعة والسلطة المحلية انتقلت إلى عين المكان وأنجزت محاضر المخالفات، مشيرا أنه تم إصدار قرار إغلاق محل الحدادة بحي السلام بمنطقة الجرف بعد استنفاذ كل الإجراءات الحبية والقانونية، حيث تم توجيه إنذارات عديدة للمعني بالأمر وعقد لقاءات حبية لتجاوز إزعاج الساكنة المتضررة من هذا المحل ولكن ظل صاحب المحل متعنتا.

واستطرد المجلس في بيانه بتشديده على أن الشكايات الكيدية وغيرها لن تثني الجماعة على القيام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها، معتبرا أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى هذا النوع من الشكايات ضد مختلف مكونات اللجن المختلطة.

وأشار المجلس في ختام بيانه الموجه للرأي العام المحلي والجهوي والوطني أن نائبة الرئيس المفوضة في المكتب الصحي الجماعي وموظف المكتب لم تعد لهما أية علاقة بهذا النوع من الشكايات بعد المصادقة على نظام جديد للجماعة منذ سنة 2017، موضحا أن مصلحة المحافظة على البيئة و مصلحة الشرطة الإدارية هما اللتان أصبحتا مكلفتان بهذا الموضوع.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إنزكان مجلس جماعة تدخل على خط شكاية اتهام نائبة رئيس الجماعة موظف جماعي الابتزاز الارتشاء

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