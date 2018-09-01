العثماني : توجه الحكومة اجتماعي عملي وليس فقط الشعارات ﻿

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن توجه الحكومة ''اجتماعي من خلال إجراءات اجتماعية للفئات المحتاجة الهشة، وذلك مدعم بالأرقام وليس فقط مجرد شعارات''، مضيفا أن الخطب الملكية الأخيرة ''دعمت هذا

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قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن توجه الحكومة "اجتماعي من خلال إجراءات اجتماعية للفئات المحتاجة الهشة، وذلك مدعم بالأرقام وليس فقط مجرد شعارات"، مضيفا أن الخطب الملكية الأخيرة "دعمت هذا التوجه الذي تعمل الحكومة على تنزيله وفق برامج، بعضها انطلق في سنة ونصف من ولاية هذه الحكومة، والبعض الآخر سينطلق فيما تبقى من هذه الولاية".

وأفاد العثماني، في كلمة ألقاها بالملتقى الجهوي الأول لنساء العدالة والتنمية، مساء أمس الأحد، أن التعليم يعتبر الورش المهم الذي تشتغل عليه الحكومة، قائلا :"أعرف أن التعليم يعاني من مشاكل، ولكن اليوم لدينا الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ويجب أن نتعاون جميعا من أجل تنزيل مجموعة من الأوراش التي جاءت بها الرؤية"، مشددا على ضرورة "أن نكون جزء من الحل، وليس جزء من المشكل".

وأكد رئيس الحكومة، أن البرامج الاجتماعية، تعتبر أولوية حكومية، من خلال برامج سبق أن انطلقت، واستمرت الحكومة الحالية في دعمها، مشيرا إلى "برنامج دعم الأرامل الذي تستفيد منه 88 ألف امرأة، وفي ظرف ثلاث سنوات استفاد 150 ألف طفل يتيم، أنه ورش كبير ومهم".

وتابع المتحدث ذاته، أن برنامج التعليم الأولي، يعتبر من بين الأوراش الكبرى التي فتحتها الحكومة خاصة وأن " 700 ألف طفل خارج التعليم الأولي، وهذا لديه تأثير على جودة التعليم، واستفادتهم من التعليم الأولي، أكيد أنه سيخفض من الهدر المدرسي".

وفي هذا الصدد، أشار العثماني، إلى أنه كان حريصا منذ تعيينه رئيسا للحكومة، على تخصيص منحة لطلبة التكوين المهني، والتي استفاد منها حاليا 11 ألف طالب، على أساس أن تصل إلى 60 ألف طالب في السنوات المقبلة.