 رؤوس شبكة الهجرة السرية بإقليم سيدي إفني يتساقطون تباعا .. إيقاف موظف جماعي بمير اللفت والبحث مستمر عن ''بزناز'' وتجار بأيت ملول ﻿
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رؤوس شبكة الهجرة السرية بإقليم سيدي إفني يتساقطون تباعا .. إيقاف موظف جماعي بمير اللفت والبحث مستمر عن ''بزناز'' وتجار بأيت ملول

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 08:33 رؤوس شبكة الهجرة السرية بإقليم سيدي إفني يتساقطون تباعا .. إيقاف موظف جماعي بمير اللفت والبحث مستمر عن بزناز وتجار بأيت ملول | مجتمع
رؤوس شبكة الهجرة السرية بإقليم سيدي إفني يتساقطون تباعا .. إيقاف موظف جماعي بمير اللفت والبحث مستمر عن ''بزناز'' وتجار بأيت ملول
مازال انقلاب قارب للهجرة السرية على متنه 15 فردا بسواحل مير اللفت يجر معه المزيد من الرؤوس المتورطين في شبكة تهجير الشباب الطامحين للعبور نحو الفردوس الأوروبي فبعد توقيف أشخاص لهم علاقة بهذا القارب

شوف تيفي:تيزنيت

مازال انقلاب قارب للهجرة السرية على متنه 15 فردا بسواحل مير اللفت يجر معه المزيد من الرؤوس المتورطين في شبكة تهجير الشباب الطامحين للعبور نحو الفردوس الأوروبي فبعد توقيف أشخاص لهم علاقة بهذا القارب الأسبوع الماضي، علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، بتوقيف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت يوم أمس لموظف يشتغل بجماعة ''مير اللفت'' للاشتباه في صلته بهذه الشبكة المتخصصة في الهجرة السرية.

وأكدت مصادر قناة ''شوف تيفي''، أن توقيف هذا الموظف جاء بعد مجموعة من الأبحاث والتحريات الدقيقة التي أجرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت مع الموقوفين السابقين والذين ذكروا اسم الموظف في التحقيق معهم لتصدر النيابة العامة أوامرها بإلقاء القبض عليه لإخضاعه لتحقيق معمق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مدينة أكادير.

وأضافت ذات المصادر، أنه على خلفية نفس العملية تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حق أحد تجار المخدرات المعروفين بمنطقة ''مير اللفت'' والذي كشفت التحقيقات في هذا الملف أنه كان يوفر المأوى للمرشحين للهجرة في العملية التي جرى احباطها ، بالإضافة لشخص آخر يمتهن التجارة بأيت ملول ينحدر من مدينة أسفي ويسكن بجماعة الساحل .

هذا وما تزال التحقيقات متواصلة في هذا الملف الخاص بشبكة الهجرة السرية، والتي من المنتظر أن تسفر عن مفاجآت أخرى في قادم الأيام، وستطيح بأسماء وأشخاص آخرين لهم صلة بشبكة التهجير للفردوس الأوروبي بإقليم سيدي إفني.

يشار أن تفجير هذا الملف جاء بعد انقلاب قارب للهجرة السرية كان على متنه حوالي 15 شخصا قبالة سواحل شاطئ ''مير اللفت'' كانوا في طريقهم للعبور نحو جزر الكناري، غير أن رحلتهم كتب لها أن تنتهي بمير اللفت، وخلف هذا الانقلاب موت شاب على الفور فيما تم إنقاذ 6 أشخاص بينهم فتاة من طرف فرق الإغاثة، وظل 8 شبان في عداد المفقودين ليلفظ بعد ذلك البحر جثثين من الضحايا فيما المتبقون لازال مصيرهم مجهولا، وبعد التحقيق مع الموقوفين الذين تم إنقاذهم أكدوا أن قائد القارب هو شخص خمسيني كان من بين الذين جرى إجلاؤهم، ليوضع رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق التحقيق، ليبدأ مسلسل سقوط الأسماء التي لها صلة بهذه الشبكة المتخصصة في الهجرة السرية .



 

‫شوف تيفي

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