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بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 08:06 جو حار وزخات رعدية وأمطار بهذه المناطق اليوم الإثنين | مجتمع
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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا بعض الشيء بأقصى الجنوب وداخل السهول الشمالية والوسطى، مع تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة قرب السواحل خلال الصباح والليل، وسيلاحظ

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا بعض الشيء بأقصى الجنوب وداخل السهول الشمالية والوسطى، مع تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة قرب السواحل خلال الصباح والليل، وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف، والسايس، والهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط، فضلا عن مرور سحب شمال الأقاليم الجنوبية، حيث يحتمل نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة.

وعدا ذلك، ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة بجل ربوع البلاد.

وستتراوح درجات الحراراة الدنيا ما بين 06 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و18 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 18 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 23 إلى 27 درجة بأقصى الجنوب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 15 و23 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و30 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، والسواحل، والجنوب الشرقي، وما بين 30 و35 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و37 درجة بأقصى الجنوب.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.

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