وزيرة خارجية النمسا تلقي خطابها باللغة العربية أمام الجمعية العامة وتشيد بها كـ ''لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة'' ﻿

استهلت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل كلمتها في المداولات العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة باللغة العربية التي قالت إنها تعلمتها في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وفي بيروت أثناء

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استهلت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل كلمتها في المداولات العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة باللغة العربية التي قالت إنها تعلمتها في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وفي بيروت أثناء فترة الحرب.

وصرحت كنايسل خلال أشغال المداولات العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة مساء أمس السبت، ''العربية لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة. عرفت في لبنان أثناء الحرب كيف يواصل الناس الحياة رغم الظروف الصعبة. هناك نساء ورجال من بغداد إلى دمشق يواصلون الحياة. كل الاحترام لهؤلاء الناس.''

وخلفت كلمة وزيرة خارجية النمسا استحسان العديد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' من مختلف البلدان العربية، حيث عبروا عن إعجابهم بهذه المبادرة وأشادوا بدعمها للقضايا العربية.