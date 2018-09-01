زوار الأبواب المفتوحة بمراكش يكتشفون شرطة المراكز الحدودية ويتعرفون عن قرب على الإجراءات الأمنية قبل السفر ﻿

عرف الرواق المخصص لشرطة ''المراكز الحدودية'' أو ما يعرف بالمطار الدولي لمراكش المصغر الذي عرضته مديرية الأمن الوطني، طيلة أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش، إقبالا كبيرا من

شوف تيفي:فاطمة الزهراء رجمي

عرف الرواق المخصص لشرطة ''المراكز الحدودية'' أو ما يعرف بالمطار الدولي لمراكش المصغر الذي عرضته مديرية الأمن الوطني، طيلة أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش، إقبالا كبيرا من طرف الزوار.

و حسب ما عاينته قناة شوف تيفي فإن رواق المراكز الحدودية قد استقبل عدة مواطنين من مختلف الهيئات العمرية والذين تحدوهم الرغبة في اكتشاف كيفية السفر خارج أرض الوطن وكذلك التعرف عن قرب على المهام والأدوار التي تقوم بها شرطة المراكز الحدودية وخصوصا لمن لم يسبق لهم السفر عبر أي وسيلة من وسائل النقل الدولية.

وبهذا الخصوص كشف عبد الله زرطة ضابط شرطة ممتاز بمطار مراكش أن مهام شرطة المراكز الحدودية تتجسد في حماية الوطن والمواطنين من الأخطار التي قد تكون محتملة خلال عملية السفر مضيفا أنه يتم اعتماد سلسلة من التدابير والإجراءات الأمنية على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية .

و أضاف ضابط الشرطة الممتاز أن ''الهدف ليس فقط تطبيق القوانين ، ولكن أيضا من أجل تسهيل عملية عبور المسافرين على مدار السنة ''، مشيرا إلى أن الدورة الثانية للأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة بمدينة مراكش ، شكلت مناسبة لتحسيس المواطنين بأهمية العمل الذي تقوم به شرطة المراكز الحدودية المغربية، كما تقربهم من التدابير والإجراءات المعمول بها في مختلف المطارات والموانئ والنقاط الحدودية، حتى يستعدوا قبليا للسفر كي تمر جميع العمليات بالنسبة لهم في أحسن الظروف.

كما ضمت الأبواب المفتوحة في دورتها الثانية بمراكش مجموعة من المرافق والمصالح التابعة لمديرية الأمن الوطني، كشرطة الخيالة وترويض الكلاب البوليسية والتوظيف والتكوين، و السلامة الطرقية ووحدة المتفجرات والشرطة العلمية والتقنية.