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بالفيديو..تهديد ملكة جمال العراق بالقتل

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 00:50 بالفيديو..تهديد ملكة جمال العراق بالقتل | ثقافة و فنون
بالفيديو..تهديد ملكة جمال العراق بالقتل
بعد أيام من قتل ملكة جمال بالعراق، نشرت عارضة الأزياء والإعلامية شيماء قاسم، الحاصلة على لقب ملكة جمال العراق عام 2015، هي الأخرى مقطعا مصورا، قالت فيه إنها تلقت ''تهديدات بالقتل''.

''شوف تيفي''

بعد أيام من قتل ملكة جمال بالعراق، نشرت عارضة الأزياء والإعلامية شيماء قاسم، الحاصلة على لقب ملكة جمال العراق عام 2015، هي الأخرى مقطعا مصورا، قالت فيه إنها تلقت ''تهديدات بالقتل''.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عر اقية، يومه الأحد، فقد ظهرت شيماء، في بث مباشر نشرته عبر حسابها الرسمي بإنستغرام، وهي تبكي قائلة إنها تلقت رسالة جاء فيها ''جايلك الدور''، قائلة: ''هل ذنبنا أننا مشهورون ونظهر على الإعلام (..) نحن نذبح مثل الدجاج''.

تجدر الإشارة إلى أن عارضة الأزياء والمدونة تارة فارس، قتلت في سيارتها الفارهة وسط بغداد، وقبلها بيومين اغتيلت سعاد العلي، إحدى الناشطات في المجتمع المدني، بإطلاق نار أيضا في البصرة.

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