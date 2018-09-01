مثير..هذه أسباب تزايد حالات الطلاق بالمغرب ﻿

كشفت رئيسة جمعية ''أيادي حرة'' المغربية، ليلى أميلي، إن هناك ارتفاعا في نسب ومعدلات الطلاق في العالم العربي، والعالم كافة، مشيرة إلى أن الأسباب كثيرة ومتعددة وتختلف من منطقة لأخرى، ورأت أن من

''شوف تيفي''

كشفت رئيسة جمعية ''أيادي حرة'' المغربية، ليلى أميلي، إن هناك ارتفاعا في نسب ومعدلات الطلاق في العالم العربي، والعالم كافة، مشيرة إلى أن الأسباب كثيرة ومتعددة وتختلف من منطقة لأخرى، ورأت أن من الأسباب الرئيسية للطلاق هي الخيانة والتعامل السيئ بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، وحالات الزواج غير المتكافئ مثل زواج القاصرات.

وحسب ما كشف عنه موقع ''صدى البلد المصري'' يومه الأحد، فإن الحقوقية المغربية، أوضحت لفضائية ''الغد'' الاخبارية، إن من أسباب الزواج المبكر للقاصرات هي الضغوط من قبل الأهالي تخوفًا من العنوسة، مؤكدة أنه في كافة الحالات يجب أن يكون هناك نُضج لدى الطرفين لمواجهة أعباء الحياة، مشيرة إلى أن نسب الزواج في سن النضج ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بالمغرب.

وأكدت أميلي عبر ذات القناة أن وجود قانون الخلع في الدول العربية منح المرأة سهولة الحصول على الطلاق وكان أحد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، لافتة إلى أن هناك ''مدونة الأسرة'' بالمغرب والتي جعلت الطلاق يتم بشكل اتفاقي بين الزوجين، ولا يتم اللجوء لـ ''الخُلع'' إلا في حالات تعرض الزوجة للعنف أو الإهمال، مبرزة أن نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة تغيرت بسبب الظروف، إذ كانت في السابق المرأة المُطلقة تُعتبر عبئا على الأسرة والمجتمع، إلا أن تلك النظرة تغيرت حاليا عدا في المجتمع القروي، متابعة أن حالات الطلاق لها أيضا تأثير نفسي على الأطفال حيث يصابون بكآبة وتعطل دراسي.