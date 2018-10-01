بالصور..حادثة سير خطيرة بالبيضاء ﻿

شهد مدار ''شيميكولور'' وسط مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، وقوع حادثة سير جد مروعة، تتمثل في دهس سيارة لسائق دراجة نارية من نوع ''سي 90''، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

''شوف تيفي''

شهد مدار ''شيميكولور'' وسط مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، وقوع حادثة سير جد مروعة، تتمثل في دهس سيارة لسائق دراجة نارية من نوع ''سي 90''، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

وأوضح مصدر مطلع أن سيدة تقود سيارة خفيفة بسرعة جنونية لم تحترم إشارة المرور، واصطدمت بقوة كبيرة بالدراجة النارية، ما تسبب في إصابة سائقها بجروح وكسور.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن حلت في هذه اللحظات بعين المكان وفتحت تحقيقا بعد معاينة المصاب الذي مازال، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر على الأرض ولم يتم بعد نقله إلى المستشفى.