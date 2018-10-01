تفاصيل جديدة حول الشبان الذين حولوا قسم المستعجلات بمستشفى إنزكان لساحة اقتتال وحرب ''فيديو+صور'' ﻿

أمضت الأطر الطبية المشتغلة بالمستشفى الإقليمي بإنزكان ليلة في الجحيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعدما حول شابان قسم المستعجلات إلى حلبة حرب واقتتال باستعمال السيوف والكراسي ما

شوف تيفي:إنزكان

أمضت الأطر الطبية المشتغلة بالمستشفى الإقليمي بإنزكان ليلة في الجحيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعدما حول شابان قسم المستعجلات إلى حلبة حرب واقتتال باستعمال السيوف والكراسي ما خلف حالة من الذعر والخوف في صفوف المرضى والمشتغلين بذات المؤسسة الصحية.

ووفق مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالحادث وقع في الساعات الأولى من الصباح، حينما كان شابان في جلسة خمرية بمدينة أيت ملول تحولت فيما بعد إلى شجار عنيف بينهما استعملت فيه الأسلحة البيضاء، الأمر الذي تسبب للمتعاركين في جروح غائرة، دفعت بأحدهما للتوجه نحو مستعجلات مستشفى إنزكان رفقة صديق له لرتق الجرح وتلقي الإسعافات الأولية.

وأضافت ذات المصادر، أنه لحظات بعد وصول الشابين لقسم المستعجلات تفاجأ بلحاق الشاب الذي أصيب هو الآخر في الجلسة الخمرية بهما ومعه شبان آخرون مدججون بالأسلحة البيضاء جاءوا من أجل الانتقام ليدخلوا في مواجهة عنيفة بالأسلحة البيضاء والكراسي التي تطايرت في فضاء القسم ما حول المستعجلات لساحة قتال حيث عمت الفوضى ودب الذعر والخوف في صفوف الأطر الطبية التي هرعت بمعية رجال الأمن الخاص لإقفال الأبواب المؤدية لسرائر المرضى خوفا على أرواحهم.

وخلف هذا الشجار العنيف خسائر في عدد من تجهيزات المستشفى خاصة الكراسي والطاولات التي تضرر بعضها فيما أصيب المتعاركون بجروح بليغة وغمرت دماؤهم أرضية المستشفى.

هذا ومن جانبها استنفرت السلطات الأمنية عناصرها وهرعت لعين المكان، حيث تم توقيف الشابين الأولين، أحدهما تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، والثاني جرى نقله إلى مستشفى الحسن الثاني تحت حراسة أمنية مشددة، فيما تم تحديد هوية باقي المتورطين في هذا الشجار العنيف والإخلال بأمن المؤسسة الصحية و تواصل المصالح الأمنية بحثها من أجل توقيفهم لتقديمهم للعدالة.

ومن جانب آخر يعيد هذا الحادث الخطير إلى الواجهة الظروف الأمنية التي يشتغل فيها موظفو وأطر المستشفى الإقليمي بإنزكان الذي يشهد اعتداءات وهجمات وشجارات متكررة بين الفينة والأخرى، كان آخرها اعتداء سيدة رفقة ابنتها على طبيبة بقسم المستعجلات، وهو ما بات يستدعي تكثيف الجهود من طرف المصالح الأمنية بالمدينة من أجل توفير الحماية اللازمة للأطر الطبية المشتغلة داخل المستشفى وضمان أمن وسلامة وراحة المرضى، وتجنيب المؤسسة مثل هذه الأحداث الدامية التي قد تزهق أرواحا لا قدر الله، وذلك بضرورة توفير مركز للأمن الوطني بفضاء المستشفى، تفاديا لتكرار مثل هذه السيناريوهات.