صادم.. شواذ تزوجو فباريس ودارو شهر العسل فمدينة مراكش+تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فرنسيين، حلا قبل يومين بمدينة مراكش، من أجل قضاء شهر العسل، بعد زواجهما بالعاصمة الفرنسية باريس بداية الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فرنسيين، حلا قبل يومين بمدينة مراكش، من أجل قضاء شهر العسل، بعد زواجهما بالعاصمة الفرنسية باريس بداية الأسبوع الجاري.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل أن الشاذين الحاملين للجنسية الفرنسية، نزلا بأحد الفنادق المصنفة المعروفة بمدينة مراكش، مشيرا إلى أن كل واحد منهما، نزل في غرفة.

وأشار ذات المصدر أن السلطات، كانت على علم بتواجد الشاذين بالفندق، وقامت بعملها من أجل تجنب وقوع أي تجاوز كالسماح للشاذين بالنزول في غرفة واحدة، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الفندق قد احتضن عرسا أو حفلة خاصة بهما.