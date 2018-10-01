شوفو الحكرة..بمساعدة والدته: زوج عذب زوجته بالضرب والجلد والكي بمدينة طاطا (صور) ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مجموعة من الصور الصادمة التي تدمي القلوب وتهز النفوس والتي قيل إنها تكشف تعرض زوجة شابة للتعذيب والتعنيف على يد زوجها الشاب ووالدته.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مجموعة من الصور الصادمة التي تدمي القلوب وتهز النفوس والتي قيل إنها تكشف تعرض زوجة شابة للتعذيب والتعنيف على يد زوجها الشاب ووالدته.

وحسب ناشري الصور فإن الأمر يتعلق بشابة تدعى ''ع.ا''، تقطن بجماعة أكينان، إقليم طاطا، تزوجت بشخص ينحدر من مدينة كلميم، وتحولت حياتها إلى جحيم، عقب قيامه بتعذيبها وتعنيفها رفقة والدته وإخوته.

وأوضح ناشرو الصور في الكشف عن التفاصيل المؤلمة، أن الزوج، كان يتفنن في تعذيب زوجته من خلال جلدها بالحزام وضربها بالعصا بالإضافة إلى كيها بالنار ومنعها من الطعام والنوم.