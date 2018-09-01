 مسؤول بحريني يشيد بالتعاون ''المتكامل'' بين المغرب والبحرين في المجال البرلماني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

زوار الأبواب المفتوحة بمراكش يكتشفون شرطة المراكز الحدودية ويتعرفون عن قرب على الإجراءات الأمنية قبل السفر | مجتمع

زوار الأبواب المفتوحة بمراكش يكتشفون شرطة المراكز الحدودية ويتعرفون عن قرب على الإجراءات الأمنية

بالفيديو..تهديد ملكة جمال العراق بالقتل | ثقافة و فنون

بالفيديو..تهديد ملكة جمال العراق بالقتل

مثير..هذه أسباب تزايد حالات الطلاق بالمغرب | مجتمع

مثير..هذه أسباب تزايد حالات الطلاق بالمغرب

بالصور..حادثة سير خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..حادثة سير خطيرة بالبيضاء

تفاصيل جديدة حول الشبان الذين حولوا قسم المستعجلات بمستشفى إنزكان لساحة اقتتال وحرب فيديو+صور | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول الشبان الذين حولوا قسم المستعجلات بمستشفى إنزكان لساحة اقتتال وحرب ''فيديو+صور''

صادم.. شواذ تزوجو فباريس ودارو شهر العسل فمدينة مراكش+تفاصيل حصرية | مجتمع

صادم.. شواذ تزوجو فباريس ودارو شهر العسل فمدينة مراكش+تفاصيل حصرية

شوفو الحكرة..بمساعدة والدته: زوج عذب زوجته بالضرب والجلد والكي بمدينة طاطا (صور) | حوادث و حقوق

شوفو الحكرة..بمساعدة والدته: زوج عذب زوجته بالضرب والجلد والكي بمدينة طاطا (صور)

مسؤول بحريني يشيد بالتعاون المتكامل بين المغرب والبحرين في المجال البرلماني | بوليتيك

مسؤول بحريني يشيد بالتعاون ''المتكامل'' بين المغرب والبحرين في المجال البرلماني

المديرية العامة للأمن الوطني تبرز جهودها الرامية إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية | بوليتيك

المديرية العامة للأمن الوطني تبرز جهودها الرامية إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

مسؤول بحريني يشيد بالتعاون ''المتكامل'' بين المغرب والبحرين في المجال البرلماني

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 23:34 مسؤول بحريني يشيد بالتعاون المتكامل بين المغرب والبحرين في المجال البرلماني | بوليتيك
مسؤول بحريني يشيد بالتعاون ''المتكامل'' بين المغرب والبحرين في المجال البرلماني
أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا، اليوم الأحد بالمنامة، بالتعاون ''المتكامل'' الذي يربط بين المغرب والبحرين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعاون البرلماني.

شوف تيفي

أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا، اليوم الأحد بالمنامة، بالتعاون ''المتكامل'' الذي يربط بين المغرب والبحرين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعاون البرلماني.

وأوضح الملا، خلال لقاء مع سفير المغرب في البحرين أحمد رشيد خطابي، أن العلاقات العميقة والأخوية بين المغرب والبحرين تتميز بالتعاون ''المتكامل'' بفضل القيادة الحكيمة لقائدي البلدين، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية تفعيل التعاون الثنائي من أجل تبادل الخبرات والزيارات على مستوى رئاستي البرلمان واللجان البرلمانية الدائمة والأمانتين العامتين.

كما أعرب المسؤول البحريني عن ''عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وما يطبع التعاون بينهما من تطور متزايد وروح التضامن الثابت بشأن قضاياهما الوطنية الحيوية في ظل التوجيهات السديدة لعاهلي البلدين''.

من جهته، أبرز خطابي أن مباحثاته مع المسؤول البحريني تناولت، أساسا، سبل الدفع بالتعاون بين برلماني البلدين بهدف تبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين والدفع بالمشاريع المشتركة بينهما إلى آفاق أوسع من التعاون في سبيل تحقيق كل التطلعات والأهداف المنشودة للمملكتين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مسؤول البحرين التعاون المتكامل البرلمان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المديرية العامة للأمن الوطني تبرز جهودها الرامية إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية | بوليتيك

المديرية العامة للأمن الوطني تبرز جهودها الرامية إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية

الاتحاديون يطالبـــون العثماني بعقد اجتماع للأغلبية ومناقشة وضعيتها المرتبكة | بوليتيك

الاتحاديون يطالبـــون ''العثماني'' بعقد اجتماع للأغلبية ومناقشة وضعيتها المرتبكة

البام بجهة الدار البيضاء يتبرأ من البرلماني السابق المعتقل في قضية تبييض الأموال | بوليتيك

البام بجهة الدار البيضاء يتبرأ من البرلماني السابق المعتقل في قضية تبييض الأموال

سكاي نيوز عربية: التواطؤ بين البوليساريو وحزب الله يشكل امتدادا لأصابع التخريب الإيرانية ومحاولة تجهيز التربة لزرع بذور الفتنة بمنطقة شمال إفريقيا | بوليتيك

سكاي نيوز عربية: التواطؤ بين ''البوليساريو'' و''حزب الله'' يشكل امتدادا لأصابع التخريب الإيرانية ومحاولة تجهيز التربة لزرع بذور الفتنة بمنطقة شمال إفريقيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الجنرال الوراق يحدث زلزالا في الجيش المغربي | شوف الصحافة
منذ 2 ساعات

الجنرال الوراق يحدث زلزالا في الجيش المغربي

مأساة بطلة مغربية تعيش تحت مدرجات مركب مولاي عبد الله:ما عنديش باش نشري خبزة وبغيت اللي عاوني.. | حالة خاصة

مأساة بطلة مغربية تعيش تحت مدرجات مركب مولاي عبد الله:''ما عنديش باش نشري خبزة وبغيت اللي عاوني..''

الجديدة تحتضن النسخة الثانية لملتقى الخيول البربرية والعربية البربرية بمشاركة أجود الخيول في المغرب | روبورتاج

الجديدة تحتضن النسخة الثانية لملتقى الخيول البربرية والعربية البربرية بمشاركة أجود الخيول في المغرب

أكثر من 250 ألف زائر حضروا فعاليات الأيام المفتوحة لمديرية الحموشي بمراكش | خارج البلاطو

أكثر من 250 ألف زائر حضروا فعاليات الأيام المفتوحة لمديرية الحموشي بمراكش

﻿

آخر المستجدات

زوار الأبواب المفتوحة بمراكش يكتشفون شرطة المراكز الحدودية ويتعرفون عن قرب على الإجراءات الأمنية قبل السفر | مجتمع
منذ 9 دقائق

زوار الأبواب المفتوحة بمراكش يكتشفون شرطة المراكز الحدودية ويتعرفون عن قرب على الإجراءات الأمنية

بالفيديو..تهديد ملكة جمال العراق بالقتل | ثقافة و فنون

بالفيديو..تهديد ملكة جمال العراق بالقتل

مثير..هذه أسباب تزايد حالات الطلاق بالمغرب | مجتمع

مثير..هذه أسباب تزايد حالات الطلاق بالمغرب

بالصور..حادثة سير خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..حادثة سير خطيرة بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.