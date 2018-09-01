مسؤول بحريني يشيد بالتعاون ''المتكامل'' بين المغرب والبحرين في المجال البرلماني ﻿

أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا، اليوم الأحد بالمنامة، بالتعاون ''المتكامل'' الذي يربط بين المغرب والبحرين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعاون البرلماني.

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أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا، اليوم الأحد بالمنامة، بالتعاون ''المتكامل'' الذي يربط بين المغرب والبحرين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعاون البرلماني.

وأوضح الملا، خلال لقاء مع سفير المغرب في البحرين أحمد رشيد خطابي، أن العلاقات العميقة والأخوية بين المغرب والبحرين تتميز بالتعاون ''المتكامل'' بفضل القيادة الحكيمة لقائدي البلدين، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية تفعيل التعاون الثنائي من أجل تبادل الخبرات والزيارات على مستوى رئاستي البرلمان واللجان البرلمانية الدائمة والأمانتين العامتين.

كما أعرب المسؤول البحريني عن ''عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وما يطبع التعاون بينهما من تطور متزايد وروح التضامن الثابت بشأن قضاياهما الوطنية الحيوية في ظل التوجيهات السديدة لعاهلي البلدين''.

من جهته، أبرز خطابي أن مباحثاته مع المسؤول البحريني تناولت، أساسا، سبل الدفع بالتعاون بين برلماني البلدين بهدف تبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين والدفع بالمشاريع المشتركة بينهما إلى آفاق أوسع من التعاون في سبيل تحقيق كل التطلعات والأهداف المنشودة للمملكتين.