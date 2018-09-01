 الجديدة .. اختتام النسخة الثانية من الملتقى الوطني للخيول البربرية والعربية البربرية وهذه مميزاتها ﻿
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الجديدة .. اختتام النسخة الثانية من الملتقى الوطني للخيول البربرية والعربية البربرية وهذه مميزاتها

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 23:19 الجديدة .. اختتام النسخة الثانية من الملتقى الوطني للخيول البربرية والعربية البربرية وهذه مميزاتها | ثقافة و فنون
الجديدة .. اختتام النسخة الثانية من الملتقى الوطني للخيول البربرية والعربية البربرية وهذه مميزاتها
احتضنت مدينة الجديدة من 27 إلى 30 شتنبر 2018 بالحريسة الوطنية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للخيول البربرية والعربية البربرية.

شوف تيفي:

احتضنت مدينة الجديدة من 27 إلى 30 شتنبر 2018 بالحريسة الوطنية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للخيول البربرية والعربية البربرية.

هذا ويعتبر هذا الملتقى فرصة لملاكي الخيول البربرية والعربية البربرية لإبراز مؤهلات هاتين السلالتين، بحيث يعد الحصان البربري رفيقا تقليديا للبدو الرحل، كما أن هذه السلالة ملائمة للظروف المناخية للمغرب العربي، بالنظر إلى قوة تحمله للظروف الأكثر قساوة وبذل جهود طويلة الأمد، كما أنه معروف بمتانته وقوته وقدراته الرياضية وسرعته في المسافات القصيرة، الشيء الذي يجعل منه الحصان الذي يرغب به فرسان ''التبوريدة''.

وفي إطار انفتاح الحريسة الوطنية بالجديدة على الآخرين، فهي لم تقتصر فقط على الفرسان والملاكين، فهذه الدورة الثانية منفتحة على الأطفال والأسر المحبة للخيول، حتى يتعرفوا على أنواعها وطريقة ركوبها إلى غيرها من المعلومات الخاصة بالخيول.

جدير بالذكر أن الشركة الملكية لتشجيع الفرس التي تأسست في 2003، تعتبر مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقد أطلقت منذ 2011 الاستراتيجية الوطنية لقطاع تربية الخيول، التي تهدف إلى جعل المغرب بلدا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الجديدة الخيول البربرية العربية البربرية الحريسة الوطنية

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