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إنقاذ نحو 700 مهاجر غير شرعي نصفهم مغاربة قبالة إسبانيا خلال يومين

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 22:43 إنقاذ نحو 700 مهاجر غير شرعي نصفهم مغاربة قبالة إسبانيا خلال يومين | مجتمع
إنقاذ نحو 700 مهاجر غير شرعي نصفهم مغاربة قبالة إسبانيا خلال يومين
أعلنت أجهزة الإنقاذ البحري في إسبانيا أنها أنقذت 675 مهاجرا خلال عطلة نهاية الأسبوع بين المغرب وإسبانيا، البوابة الأولى للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

شوف تيفي:

أعلنت أجهزة الإنقاذ البحري في إسبانيا أنها أنقذت 675 مهاجرا خلال عطلة نهاية الأسبوع بين المغرب وإسبانيا، البوابة الأولى للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

و حسب ما ذكرته وكالة فرانس بريس اليوم الأحد، قال متحدث للوكالة أنه ''بعد إنقاذ 405 مهاجرين غير شرعيين يوم أمس السبت، تم اليوم إنقاذ 270 مهاجرا، كانوا على متن سبعة زوارق''.

وأضاف ذات المتحدث أن سبعة ''أطفال'' كانوا بين هؤلاء، نصفهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والنصف الآخر من المغرب''.

وأشارت الوكالة إلى أن أجهزة الإنقاذ لم تبلغ عن وجود مفقودين.

 

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